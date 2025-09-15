Çelik parayı duyunca isyan etti: İnsan babasından isteyemez!

Ünlü şarkıcı Çelik, sosyal medya hesabından gelen şaşırtıcı bir mesaj üzerine isyan etti. Çelik, Instagram hesabından bir takipçisinin kendisine gönderdiği mesajı ifşa etti.

Söz konusu mesajda, Çelik'ten yardım isteyen bir takipçisi, "Çelik abi gerçekten çok kötü durumdayım. Ne olur Allah rızası için bana yardım et. Tek isteğim 800 bin TL kredimi kapatabilmek. Maaşım 31 bin TL ve 800 bin TL kredi yüzünden geçinemiyorum." ifadelerini kullandı.

Deniz Sekin sessizliğini bozdu: Böyle bir şey söz konusu değil!

Çelik ise kendisinden 800 bin TL isteyen takipçisine, "Hanımefendi lütfen yanlış anlamayın ama ben 30 yıllık bir sanatçı olarak kullandığım kredi kartı 150 bin TL. Neye güvenerek böyle bir harcama yüküne girmiş olabilirsiniz?" diyerek yanıt verdi.

"BUNUN GİBİ HER GÜN ONLARCA MESAJ ALIYORUM"

"İnsan babasından 800 bin TL isteyemez" diyen ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: