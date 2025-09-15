Çelik parayı duyunca isyan etti: İnsan babasından isteyemez!

Ünlü şarkıcı Çelik, sosyal medya hesabından bir takipçisinden gelen isteği paylaştı. Ünlü şarkıcı, takipçisinin isteğine "İnsan babasından isteyemez" diyerek tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı Çelik, sosyal medya hesabından gelen şaşırtıcı bir mesaj üzerine isyan etti. Çelik, Instagram hesabından bir takipçisinin kendisine gönderdiği mesajı ifşa etti.

Söz konusu mesajda, Çelik'ten yardım isteyen bir takipçisi, "Çelik abi gerçekten çok kötü durumdayım. Ne olur Allah rızası için bana yardım et. Tek isteğim 800 bin TL kredimi kapatabilmek. Maaşım 31 bin TL ve 800 bin TL kredi yüzünden geçinemiyorum." ifadelerini kullandı.

Çelik ise kendisinden 800 bin TL isteyen takipçisine, "Hanımefendi lütfen yanlış anlamayın ama ben 30 yıllık bir sanatçı olarak kullandığım kredi kartı 150 bin TL. Neye güvenerek böyle bir harcama yüküne girmiş olabilirsiniz?" diyerek yanıt verdi.

"BUNUN GİBİ HER GÜN ONLARCA MESAJ ALIYORUM"

"İnsan babasından 800 bin TL isteyemez" diyen ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Benden 800 bin TL borcunu kapatmamı istiyor!? Sizin bu konudaki düşünceniz ne? Bunun gibi her gün onlarca mesaj alıyorum. Ekonomik şartlar ve problemlere hassasım, birçok sanatçı arkadaşım gibi can-ı gönülden destek olduğum çok fazla şey var, duyurmayı da asla doğru bulmuyorum. Ama bu kadarı da fazla canım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

