Deniz Sekin sessizliğini bozdu: Böyle bir şey söz konusu değil!

Son günlerde sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin, ölümcül bir hastalığa yakalandığı iddia edilmişti.

Ünlü şarkıcının ölümcül bir hastalığa yakalandığı yönündeki paylaşımlar, sevenlerini tedirgin etmişti.

Bülent Ersoy: Saray'dan duymasınlar sizi ben kendimi kurtarırım nasıl olsa!

İddiaların ardından sessizliğini bozan Deniz Seki, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili dostlarım ve değerli basın mensupları, son günlerde hakkımda çıkan 'ölümcül bir hastalığa yakalandı' haberleri tamamen asılsızdır. Böyle bir şey söz konusu değildir.

Doğru olan şudur: Kısa bir süre önce Covid-19 geçirdim. Çok şükür ki atlattım, testim negatif çıktı ve sağlığım yerinde. Haberlerin geç düşmesi, yanlış yorumlara ve farklı söylemlere neden olmuş olabilir.

Bu süreçte yanımda olan, iyi dileklerini ileten tüm dostlarıma ve konuyu hassasiyetle takip eden basın mensuplarına gönülden teşekkür ederim. İlginizi ve sevginizi hissetmek bana güç verdi. Sağlık ve sevgiyle kalın."