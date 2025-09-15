Deniz Sekin sessizliğini bozdu: Böyle bir şey söz konusu değil!

Deniz Sekin sessizliğini bozdu: Böyle bir şey söz konusu değil!
Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, hakkında çıkan 'ölümcül hastalığa yakalandı' iddiasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Son günlerde sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin, ölümcül bir hastalığa yakalandığı iddia edilmişti.

Ünlü şarkıcının ölümcül bir hastalığa yakalandığı yönündeki paylaşımlar, sevenlerini tedirgin etmişti.

deniz-seki.webp

Bülent Ersoy: Saray'dan duymasınlar sizi ben kendimi kurtarırım nasıl olsa!Bülent Ersoy: Saray'dan duymasınlar sizi ben kendimi kurtarırım nasıl olsa!

"KISA BİR SÜRE ÖNCE COVİD-19 GEÇİRDİM"

İddiaların ardından sessizliğini bozan Deniz Seki, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili dostlarım ve değerli basın mensupları, son günlerde hakkımda çıkan 'ölümcül bir hastalığa yakalandı' haberleri tamamen asılsızdır. Böyle bir şey söz konusu değildir.

Doğru olan şudur: Kısa bir süre önce Covid-19 geçirdim. Çok şükür ki atlattım, testim negatif çıktı ve sağlığım yerinde. Haberlerin geç düşmesi, yanlış yorumlara ve farklı söylemlere neden olmuş olabilir.

Bu süreçte yanımda olan, iyi dileklerini ileten tüm dostlarıma ve konuyu hassasiyetle takip eden basın mensuplarına gönülden teşekkür ederim. İlginizi ve sevginizi hissetmek bana güç verdi. Sağlık ve sevgiyle kalın."

Seki’nin açıklaması, hayranlarını rahatlattı.

deniz-seki-aciklama.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
Süper Lig'de yaşanacak skandalları açıkladı: Hacıosmanoğlu ile bunlar daha ne ki! Çare belli
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Magazin
Bülent Ersoy: Saray'dan duymasınlar sizi ben kendimi kurtarırım nasıl olsa!
Bülent Ersoy: Saray'dan duymasınlar sizi ben kendimi kurtarırım nasıl olsa!
İrem Derici kazayı anlattı: Kafama 40 dikiş atıldı!
İrem Derici kazayı anlattı: Kafama 40 dikiş atıldı!