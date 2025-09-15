Bülent Ersoy: Saray'dan duymasınlar sizi ben kendimi kurtarırım nasıl olsa!

Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, 13 Eylül’de Ankara Oran Açık Hava Sahnesi’nde verdiği konserde hem sahne performansı hem de esprili sözleriyle geceye damga vurdu.

Konser sırasında elindeki içeceği göstererek dinleyicilere “İçeyim mi?” diye soran Ersoy, salondan gelen “İç gitsin” yanıtının ardından kahkaha dolu anlar yaşattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü sanatçı, “Saray’dan duymasınlar sizi. Ben kendimi kurtarırım nasıl olsa. ‘Hayatım, çok başım ağrıyordu, onun için bir kadeh içtim’ derim” sözleriyle salondakilere kahkaha dolu anlar yaşattı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bülent Ersoy, konser boyunca izleyicileriyle sık sık sohbet etti ve esprili tavırlarıyla dikkat çekti.