İrem Derici kazayı anlattı: Kafama 40 dikiş atıldı!

İrem Derici kazayı anlattı: Kafama 40 dikiş atıldı!
Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kaza hakkında konuştu. "Kafama 40 dikiş atıldı" diyen Derici, yaşadıklarını anlattı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Derici, geçtiğimiz günlerde evinde yaşadığı kazayı detaylarıyla anlattı.

Merdivenden düşen Derici, yaşadığı kazayı şu sözlerle anlattı:

"Çok korkunçtu. Hâlen dikişler duruyor kafamda. Sürekli kafamdaki yarayla oynuyorum. Allah korudu. Boşluğa bastım. Öyle bir düştüm ki kemiğe kadar açıldı kafam. Estetik ameliyatlarım hariç hiç dikişim olmamıştı. 40 dikiş atıldı kafama; 20 içeriden, 20 dışarıdan. İyiyim ama gayet iyiyim şu an."

irem-derici.jpg

77. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Javier Bardem'in Gazze çıkışı damga vurdu77. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Javier Bardem'in Gazze çıkışı damga vurdu

"ARTIK GELECEĞİMİ DÜŞÜNMEM GEREKİYOR"

Sahne şovlarıyla da dikkat çeken Derici, yüksek bütçeli performansları hakkında da konuştu.

Muhabirlerin “Yüksek bütçeli sahne şovlarına devam edecek misiniz?” sorusuna Derici, “Artık yaşım ilerliyor. Ev sahibi olmam gerekiyor. İleride anne olacağım. Çocuklarım olursa onların geleceğini şimdiden düşünmem lazım. Prestij için iyi ama artık geleceğimi düşünmem gerekiyor” yanıtını verdi.

irem-derici-sahne-11zon.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Magazin
77. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Javier Bardem'in Gazze çıkışı damga vurdu
77. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Javier Bardem'in Gazze çıkışı damga vurdu
Ata Demirer'in yeni rotası Yunan adaları oldu: Sevgilisi yalnız bırakmadı
Ata Demirer'in yeni rotası Yunan adaları oldu: Sevgilisi yalnız bırakmadı