İrem Derici kazayı anlattı: Kafama 40 dikiş atıldı!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Derici, geçtiğimiz günlerde evinde yaşadığı kazayı detaylarıyla anlattı.

Merdivenden düşen Derici, yaşadığı kazayı şu sözlerle anlattı:

"Çok korkunçtu. Hâlen dikişler duruyor kafamda. Sürekli kafamdaki yarayla oynuyorum. Allah korudu. Boşluğa bastım. Öyle bir düştüm ki kemiğe kadar açıldı kafam. Estetik ameliyatlarım hariç hiç dikişim olmamıştı. 40 dikiş atıldı kafama; 20 içeriden, 20 dışarıdan. İyiyim ama gayet iyiyim şu an."

77. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Javier Bardem'in Gazze çıkışı damga vurdu

"ARTIK GELECEĞİMİ DÜŞÜNMEM GEREKİYOR"

Sahne şovlarıyla da dikkat çeken Derici, yüksek bütçeli performansları hakkında da konuştu.

Muhabirlerin “Yüksek bütçeli sahne şovlarına devam edecek misiniz?” sorusuna Derici, “Artık yaşım ilerliyor. Ev sahibi olmam gerekiyor. İleride anne olacağım. Çocuklarım olursa onların geleceğini şimdiden düşünmem lazım. Prestij için iyi ama artık geleceğimi düşünmem gerekiyor” yanıtını verdi.