Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahmin raporuna göre Türkiye, hafta sonu itibarıyla etkili olacak soğuk ve yağışlı hava sisteminin altına giriyor.

Özellikle iç ve yüksek kesimlerde kar yağışlarının artması beklenirken, bazı bölgelerde yoğun kar, yer yer tipi, kıyı kesimlerde ise kuvvetli sağanak bekleniyor.

5 Aralık 2025 Cuma Günü: Yağışlar Batıda Etkisini Gösterecek

Cuma günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de yağışlar etkili olacak. Ege kıyılarında yer yer kuvvetli sağanak görülürken, İç Anadolu’da özellikle gece 0, gündüz 14 derece sıcaklık değerleri ile karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor.

6 Aralık 2025 Cumartesi Günü: Doğu Kesimlerde Kar Yüzünü Gösterecek

Cumartesi günü ise Doğu Anadolu'da Bitlis, Muş, Erzurum Erzincan hattında kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Ege ve Akdeniz'e kuvvetli fırtına uyarısı

Tüm yurtta sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceği Cumartesi günü, Güney Ege ve Akdeniz bölgesindeki gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği değerlendiriliyor.

7 Aralık 2025 Pazar Günü: DOĞU'DA KAR, BATI'DA YAĞIŞ

MGM, en ciddi uyarıyı ise Pazar günü için yaptı. Yurdun doğusunun, güney kesimleri hariç tamamına yakınında yoğun kar yağışı ve yer yer tipi bekleniyor. Sıcaklıklar geceleri eksi 8'e kadar düşecek.

Avrupa kıtasının kalbine kar ve don uyarısı

Akdeniz'in iç kesimleri ve Torosların yükseklerinde de kar yağışının beklendiği noktalar arasında.

Orta ve Güney Ege'de bulutlu ve yağışsız bir gün olacağı tahmin ediliyor.

8 Aralık 2025 Pazartesi Günü: Güneş Yüzünü Gösterecek

Soğuk hava, haftanın ilk gününden itibaren etkisini kaybetmeye başlayacak. Güneş, Pazartesi günü Doğu Karadeniz ve Güney Ege'de yüzünü gösterecek, sıcaklıklar gündüz 20 dereceye yaklaşacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor. İç kesimlerde soğuk havanın etkisiyle yer yer buzlanma tehlikesi bulunuyor.

Sıcaklıkların Kars ve Ağrı'da geceleri eksi 5'lere kadar düşeceği belirtildi.

9 Aralık 2025 Salı Günü: Kar Doğu'ya Çekilecek

Salı günkü haritaya göre ise kar yağışının tamamen Doğu kesimlerine çekilmesi bekleniyor.

Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis ve Van'da kar yağışı, Hakkari'de ise karla karışık yağmur etkisini gösterecek.

En düşük sıcaklık, Ardahan'da gece eksi 7 olarak ölçülecek.

Yağışlar, tüm Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de etkisini göstermeyi sürdürecek.