Avrupa kıtasının kalbine kar ve don uyarısı

Almanya’da özellikle güney, doğu ve orta bölgelerde don, buzlanma, yoğun sis ve kar yağışı etkili oluyor.

Alman Meteoroloji Servisi (DWD), vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, bazı bölgelerde donmuş yağmur görülebileceğini ve yolların kayganlaşabileceğini duyurdu. Cuma gecesi boyunca söz konusu kesimlerde dondurucu yağmur riskinin süreceği ifa edildi.

YER YER 5 SANTİMETREYE KADAR KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Hafta sonu itibarıyla Bavyera ve Alp bölgelerinde hafif kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre yüksek kesimlerde 1–3 santimetre, yer yer 5 santimetreye kadar kar yağışı tahmin ediliyor.

FIRTINA VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Güney ve orta bölgelerde etkili olan yoğun sisin, görüş mesafesini 150 metrenin altına düşürebileceği bildirildi.

Hafta sonunda ise dağlık bölgelerde fırtına, Schwarzwald bölgesinde ise şiddetli yağışlar bekleniyor. Pazartesi günü birçok yüksek kesimde fırtınanın etkili olacağı ifade edildi.