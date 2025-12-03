Biri dün gece biri bu sabah oldu! İstanbul semalarında kartpostallık görüntüler

Dün gece başını gökyüzüne çeviren İstanbullular, Dolunay'ın etrafını kusursuz bir çember şeklinde saran parlak bir halkayla karşılaştı. Görselde de net bir şekilde görülen ve bilimsel adıyla "Ay Halosu" (Moon Halo) olarak bilinen bu atmosferik olay, görenleri kendine hayran bıraktı.

Atmosferin üst katmanlarında, özellikle sirüs bulutlarında bulunan altıgen buz kristallerinin ay ışığını kırmasıyla oluşan bu devasa ışık halkası, geceye mistik bir hava kattı. Şehrin ışıklarından uzak bölgelerde daha net seçilen bu doğa olayı, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar tarafından anbean kaydedildi.

Dondurucu soğukta gökyüzü şöleni: 'Halo' hayran bıraktı

SABAH DA GÖRÜLDÜ

Ancak görsel şölen sadece geceyle sınırlı kalmadı. Gece boyunca etkili olan atmosferik koşullar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yerini bir başka güzelliğe bıraktı. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan İstanbullular, güneşin doğuşuyla birlikte gökyüzünde beliren etkileyici renk geçişlerine ve benzer ışık kırılmalarına tanıklık etti.

AY HALOSU NASIL ORTAYA ÇIKAR

Meteoroloji uzmanlarına göre, genellikle soğuk havalarda ve yüksek irtifada buz kristallerinin yoğunlaştığı dönemlerde görülen bu halkalar, 22 derecelik bir açıyla ışığın kırılması sonucu meydana geliyor. Eskilerin "fırtına habercisi" olarak da yorumladığı bu olay, sosyal medyada en çok paylaşılan konulardan biri oldu. Hem gece "Ay Halosu" hem de sabahın erken saatlerindeki manzaralar, İstanbul semalarında seyirlik birer kartpostal görüntüsü oluşturdu.