Dondurucu soğukta gökyüzü şöleni: 'Halo' hayran bıraktı

Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde termometreler eksi 30 dereceyi gösterirken, doğanın nadir ve büyüleyici olaylarından biri olan "halo" gözlemlendi. Dondurucu soğuklarla birlikte ortaya çıkan bu optik fenomen, gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.

Bir ışık kaynağının çevresinde ikincil bir parıltı ya da halka şeklinde beliren optik bir olay olarak tanımlanan halo, genellikle Güneş veya Ay etrafında gözlemleniyor. Ancak bu doğa olayı sadece gök cisimleriyle sınırlı kalmayıp, sokak lambaları gibi güçlü yapay ışık kaynaklarının etrafında da kendini gösterebiliyor.

aa-20251130-39850545-39850540-sibiryada-eksi-30-derecede-nadir-gorulen-halo-olayi-izlendi-min.jpg

BUZ KRİSTALLERİ VE IŞIĞIN KIRILMASI: HALO NASIL OLUŞUR?

Atmosferik bir optik gösteri olarak kabul edilen halonun oluşum süreci, çok soğuk hava koşullarına dayanıyor. Atmosferde asılı kalan mikroskobik buz kristallerinin güneş ışığını kırması, bu görsel şölenin temel nedenini oluşturuyor. Söz konusu kristallerin altıgen bir yapıya sahip olması, ışığın içlerinden geçerken belirli açılarla yön değiştirmesine ve kontrollü bir şekilde kırılmasına yol açıyor. Bu kırılma, ışığın gözlemciye yalnızca belli açılardan ulaşmasını sağlayarak ışık kaynağının çevresinde tam bir halka görünümü meydana getiriyor.

aa-20251130-39850545-39850541-sibiryada-eksi-30-derecede-nadir-gorulen-halo-olayi-izlendi-min.jpg

SİBİRYA SOĞUKLARINDA "YALANCI GÜNEŞ" ETKİSİ

Özellikle Sibirya gibi hava sıcaklığının eksi 30 dereceleri bulduğu bölgeler, atmosferin buz kristalleri açısından zengin olması nedeniyle halonun çok daha parlak ve net izlenmesine olanak tanıyor.

aa-20251130-39850545-39850542-sibiryada-eksi-30-derecede-nadir-gorulen-halo-olayi-izlendi-min.jpg

Kimi zaman bu ışık halkasına, "yalancı güneş" olarak adlandırılan ek parlak noktalar da eşlik edebiliyor. Hem nadir gerçekleşmesi hem de sunduğu etkileyici görsellik nedeniyle halo, atmosferik olaylar arasında özel bir yere sahip.

