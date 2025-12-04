Ege ve Akdeniz'e kuvvetli fırtına uyarısı

Ege ve Akdeniz'e kuvvetli fırtına uyarısı
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de, bu gece yarısından itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Güney Ege için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

Yapılan son değerlendirmelere göre fırtınanın, gece yarısından itibaren, sonraki gün akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Şakır şakır yağacak! Bir anda buz kesecek: 2 bölge 3 il için uyarı geldiŞakır şakır yağacak! Bir anda buz kesecek: 2 bölge 3 il için uyarı geldi

MGM, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"Güney Ege'de rüzgarın, yarın (05.12.2025) gece ilk saatlerden
itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, güneyi yer yer 9 kuvvetinde (90 km/ saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın yarın (05.12.2025) akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

1.png

BATI AKDENİZ İÇİN DE UYARI GELDİ

Meteoroloji, benzer bir uyarıyı da Batı Akdeniz için yaptı. Bu gece yarısından itibaren etkili olacağı değerlendirilen fırtınanın, sonraki gün akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Avrupa kıtasının kalbine kar ve don uyarısıAvrupa kıtasının kalbine kar ve don uyarısı

Vatandaşları uyaran MGM, şu ifadeleri kullandı:

"Batı Akdeniz'de rüzgarın, yarın (05.12.2025) sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Cumartesi (06.12.2025) günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

2.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Türkiye
18 gündür toprak altında: Şantiye müdürü hala bulunamadı
18 gündür toprak altında: Şantiye müdürü hala bulunamadı
Adli emanet vurgununda firari memura kırmızı bülten
Adli emanet vurgununda firari memura kırmızı bülten
İş cinayetinde korkunç rapor! 2011'den bu yana en yüksek sayı
İş cinayetinde korkunç rapor! 2011'den bu yana en yüksek sayı