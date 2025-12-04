Ege ve Akdeniz'e kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Güney Ege için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

Yapılan son değerlendirmelere göre fırtınanın, gece yarısından itibaren, sonraki gün akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

MGM, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"Güney Ege'de rüzgarın, yarın (05.12.2025) gece ilk saatlerden

itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, güneyi yer yer 9 kuvvetinde (90 km/ saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın yarın (05.12.2025) akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

BATI AKDENİZ İÇİN DE UYARI GELDİ

Meteoroloji, benzer bir uyarıyı da Batı Akdeniz için yaptı. Bu gece yarısından itibaren etkili olacağı değerlendirilen fırtınanın, sonraki gün akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Vatandaşları uyaran MGM, şu ifadeleri kullandı:

"Batı Akdeniz'de rüzgarın, yarın (05.12.2025) sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Cumartesi (06.12.2025) günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir."