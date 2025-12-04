Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, İzmir'de tutuklu olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın, 600 kilometre yol gelen ailesyile görüştürülmediğini söyledi. Kaya, "Bu, açıkça bir cezalandırma, hukukun değil, vicdanın tamamen devre dışı bırakıldığı bir uygulamadır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Genel Sekreter Armağan Akyüz, İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ve İl Kadın Kolları Sekreteri Hande Tuğçe Keser ile birlikte İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret etti.

Ziyaret çıkışı cezaevi önünde açıklamalarda bulunan Kaya, Tunç Soyer ile ne görüştüklerini açıkladı.

Soyer'in her gün kendisini ziyarete gelen avukat kızının desteğiyle ayakta durduğunu belirten Kaya, Soyer'in kendilerine iddianamesiyle ilgili, "Suç yok, hile yok, aldatma yok, kasıt yok, çıkar yok, menfaat yok… Peki ben neden cezaevindeyim? Bu durum iddianamenin tamamen siyasi olduğunun göstergesidir" dediğini aktardı.

"MURAT ÇALIK DOĞUM GÜNÜ AİLESİYLE GÖRÜŞTÜRÜLMEMİŞ"

Cezaevinde ağır sağlık sorunları yaşamasına rağmen tahliye edilmeyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile yaptıkları görüşmeye de değinen Kaya, Çalık'ın 19 Kasım’daki doğum gününde ailesiyle görüştürülmediğini duyurdu.

Kaya, açıklamasında şunları söyledi:

"’Mehmet Murat Çalık Başkanımız ‘Evlatlarımın gözlerinde hüznü görmesem, hakikati sonsuza kadar beklerim cezaevinde’ dedi. 19 Kasım’daki doğum gününde eşine ve çocuklarına bakanlık tarafından görüş izni verilmediğini anlattı. Ailesi her ziyaret için 600 kilometre yol gidiyor. Bu, açıkça bir cezalandırmadır. Hukukun değil, vicdanın tamamen devre dışı bırakıldığı bir uygulamadır.

Tunç Başkan’ın direnci, Mehmet Murat Çalık’ın evlatları için taşıdığı acı… Bunlar siyasetin değil, insanlığın konusudur. Bu yaşananlarda haksızlığın ağırlığını, merhametsizliği ve adaletin yokluğunu görüyoruz. Ve bu acıyı taşıyan herkes biliyor: Bu yalnızca iki başkanın değil, hepimizin yüreğine dokunan bir yaradır.

Ama bilinsin ki biz, yaralarımızla yenilmeyiz. Bu hukuksuzluk bizi asla durdurmaz; aksine daha da güçlendirir. Çünkü biz bu ülkenin kadınları olarak, adaletin ve hakkın yanında durmaktan bir an bile vazgeçmeyeceğiz.

Bugün Başkanlarımızı cezaevinde tutanların tek derdi korku yaratmaktır. Fakat unuttukları bir şey var: Korku, adaletsizliği büyütür; ama cesaret bir halkı ayağa kaldırır. Biz o cesaretin sözüyüz. Tunç Soyer de, Mehmet Murat Çalık da yalnız değildir. Bu karanlık günler geçecek, adalet mutlaka geri dönecek. Ve o gün geldiğinde, bugün bu hukuksuzluğu yaratanların karşısında yalnızca biz değil, bütün bir halk duracaktır.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

