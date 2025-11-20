Çifte standardı arşa çıkaran jet tahliye! CHP'li Başarır Murat Çalık ve Tayfun Kahraman için isyan etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 66 milyon TL kamu zararına yol açtığı belirlenen BKM ihaleleri soruşturmasında “örgüt lideri” olarak tutuklanan eski başkan yardımcısı Emrah Şener, bir ayda adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hâlihazırda kullanımda olan 200 TL'lerin üzerinde imzası da bulunan Şener’e, konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Şener'in tahliyesini gündeme getirerek, ağır hasta olmalarına rağmen tahliye edilmeyen tutuklulara dikkat çekti.

"ÇALIK'A VE KAHRAMAN'A HANGİ HUKUK UYGULANIYOR?"

Başarır, lösemi geçmişi nedeniyle cezaevinde 20 kilo kaybetmesine rağmen tutuklu bulunan Mehmet Murat Çalık ile hakkında AYM'nin ihlal kararı bulunmasına rağmen tutuklu kalan MS hastası Tayfun Kahraman'ı gündeme getirdi.

Başarır şunları ifade etti:

"200 TL’de imzası olan iktidar bürokratı tahliye edilmiş! 100 milyon lira yolsuzluk iddiası olan, örgüt lideri suçlamasıyla tutuklanan MB Başkan Yardımcısı Emrah Şener’e uygulanan hukuksa... Ölümle burun buruna gelen Mehmet Murat Çalık’a hangi hukuk uygulandı? Hakkında AYM kararı olan ve ciddi bir hastalığı bulunan Tayfun Kahraman’a hangi hukuk uygulanıyor? Emrah Şener hangi gerekçeyle tahliye edildi?

Örgüt üyesi diye alınanlar içerideyse, örgüt lideri diye alınan niye dışarıda?"

KAHRAMAN İÇİN VERİLEN KARAR UYGULANMADI

Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi'de darbe yapmakla suçlanan Tayfun Kahraman'ın lehine karar vermiş, Kahraman'ın hak ihlaline uğradığını tespit etmişti. AYM, Kahraman'ın yeniden yargılanması gerektiğine karar verdi ancak AYM'nin kararları yerel mahkemeleri de bağlayıcı olsa da İstanbul 13'üncü Ağır Ceza, kararı uygulamadı.

Kahraman, yürüme, görme, denge ve konuşma gibi temel becerilerde bozulmaya yol açan ve tedavisi olmayan MS hastalığından muzdarip.

MEHMET MURAT ÇALIK BİR DERİ BİR KEMİK KALDI

İki kez kanser tedavisi gören ve cezaevine girdikten sonra yaklaşık 20 kilo veren tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tüm çağrılara rağmen tahliye edilmemişti.

LÖSEV Başkanı Doktor Üstün Ezer, akut lösemi ve lenfoma hastası Çalık'ın bir saat bile hapiste kalmasının 'cinayete eş değer' olduğu söyleyip acilen tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti.