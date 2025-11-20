MHP'den sert Demirtaş çıkışı! "Başka seçenek yok"

AKP iktidarı döneminde Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararları uygulanmadı. TİP'in seçilmiş Milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi kararlarına karşın serbest bırakılmadı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna hak ihlali kararı verdi.

AİHM kararına göre, Demirtaş'ın serbest bırakılması gerekiyor. Demirtaş için kararın uygulanıp uygulanmayacağı tartışma konusu olurken MHP'den çok sert bir çıkış geldi.

"YETERLİ YARGI PERSONELİ VAR" DEDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AİHM kararlarının bağlayıcı olduğunu belirterek tutukluluk hak ihlali yaratmışsa ancak kişinin tahliyesi ile hak ihlaline son verileceğini ifade etti.

MHP'li Yıldız, kararları uygulayacak yeteri sayıda hakim ve cumhuriyet savcısının da olduğunu belirtti.

Yıldız, X hesabından şunları ifade etti: