Erdoğan’a topuk selamıyla AKP’ye katılmıştı: Ufuk Çakır bir ay önce o soruya bakın ne demiş

CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AKP'ye katıldı. AKP Grup Toplantısı sonrasında düzenlenen törende Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çakır'ın rozetini bizzat kendisi taktı.

CHP'lilerin oylarıyla milletvekili olduktan sonra AKP'ye geçen Çakır'ın bundan tam 30 gün önce 8 Aralık 2025'te katıldığı bir televizyon programında "AKP'den teklif gelirse kabul eder misiniz" şeklindeki soruya sert tepki verdiği ortaya çıktı.

Son Dakika | Erdoğan AKP'ye geçen vekillere rozetlerini taktı

AKP'DEN TEKLİF SORUSU KARŞISINDA KÜPLERE BİNMİŞ

8 Aralık'ta CHP'den kesin ihracı istendikten sonra CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge' programına konuk olan Çakır'a gazeteci İsmail Dükel, "AKP'den yarın teklif gelirse kabul eder misiniz?" sorusunu yöneltti.

Dükel'in sorusuna sinirlenen Çakır, defalarca "Hiç öyle bir düşüncem yok" diyerek, "Kimse böyle uyduruk uyduruk işler yapmasın" yanıtını verdi.