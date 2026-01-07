Erdoğan’a topuk selamıyla AKP’ye katılmıştı: Ufuk Çakır bir ay önce o soruya bakın ne demiş

Yayınlanma:
Erdoğan'a topuk selamı vererek AKP'ye katılan Hasan Ufuk Çakır'ın 1 ay önce "AKP'den teklif gelirse kabul eder misiniz?" şeklindeki soru karşısında sinirlendiği ortaya çıktı.

CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AKP'ye katıldı. AKP Grup Toplantısı sonrasında düzenlenen törende Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çakır'ın rozetini bizzat kendisi taktı.

CHP'lilerin oylarıyla milletvekili olduktan sonra AKP'ye geçen Çakır'ın bundan tam 30 gün önce 8 Aralık 2025'te katıldığı bir televizyon programında "AKP'den teklif gelirse kabul eder misiniz" şeklindeki soruya sert tepki verdiği ortaya çıktı.

ufuk.jpg

Son Dakika | Erdoğan AKP'ye geçen vekillere rozetlerini taktı

AKP'DEN TEKLİF SORUSU KARŞISINDA KÜPLERE BİNMİŞ

8 Aralık'ta CHP'den kesin ihracı istendikten sonra CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge' programına konuk olan Çakır'a gazeteci İsmail Dükel, "AKP'den yarın teklif gelirse kabul eder misiniz?" sorusunu yöneltti.

2026-01-07-ak-parti-35.webp

Dükel'in sorusuna sinirlenen Çakır, defalarca "Hiç öyle bir düşüncem yok" diyerek, "Kimse böyle uyduruk uyduruk işler yapmasın" yanıtını verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

