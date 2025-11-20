İmralı oylaması öncesi MHP'den Umut Hakkı hamlesi! "Şartlar gerçekleşirse yolu açılacak"

Terör örgütü PKK'nın feshini başlatan İmralı Süreci'nde TBMM'de kurulan komisyondaki milletvekillerinin Öcalan ile görüşüp görüşmemesi tartılma konusu oldu.

AKP cephesinin terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşülmesine soğuk baktığı ileri sürülürken MHP'den görüşülmesi için net tavır geldi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse ben giderim' çıkışının ardından yarın (21 Kasım) komisyon İmralı Adası'na gidip gitmemeyi oylayacak.

Oylama öncesi MHP'nin önde gelen isimlerinden Feti Yıldız, partisinin yayın organı olarak bilinen Bengü Türk TV'ye açıklamalarda bulundu.

Yıldız, İmralı Süreci'nde şartların yüzde yüz gerçekleştiği takdirde Umut Hakkı'nın yürürlüğe konacağını söyledi. Bahçeli, Ekim 2024'te İmralı Süreci'ni başlatırken Öcalan için gerekirse Umut Hakkı'nın da uygulanabileceğini ifade etmişti.

Yıldız şunları ifade etti:

Liderimizin şarta bağlı olarak söylediği Umut Hakkı şartlar yüzde 100 gerçekleştiğinde de Umut hakkının kullanılmasının yolu da elbette açılacaktır"

Başından beri söylediğimiz gibi bir infaz düzenlemesi şart.

Yasal düzenlemeler konusunda. Bilgi isteyeceksiniz. Benim benim peşinen şimdi bir şey söylemem uygun düşmez. Elbette düzenleme olacaktır.

"Terörsüz Türkiye konusunda Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında en ufak bir fikir ayrılığı yok. Net.

Yıldız, İmralı'ya gidiş için de şunları ifade etti:

"İmralı'ya gidilip gidilmemesi konusu bu haftanın konusu değil. Aşağı yukarı 3 haftadır gündeme geliyor. Gazeteciler komisyon üyesi arkadaşlara soruyor, cevaplar alıyorlar. Bizzat bana da birkaç defa sordular.

Kendi aramızda grup başkanları olarak bu konuda meclis başkanının başkanlığında görüşmeler yapıyoruz. Sonunda bir mutabakata varıldı.

Yani cuma günü oylamasını yapalım dedik. Oylama için 3'te 2 çoğunluğa ihtiyaç var. Bu sayıda yeterli şu anda.

AK Parti'nin, demin Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve diğer grubu bulunan partinin partilerin yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin henüz yarın toplanıp bir karar vereceği göz önüne alınırsa diğer partilerin sayısı buna yetiyor.

Onun için de bana sorulduğunda cuma günü kararın gitme yolunda olacağı konusunda net olarak konuştum. Fazla da uzatılmadan birkaç günün içinde İmralı adasına gidilip terör örgütü elebaşısının beyanları alınır, söyleyecekleri dinlenir, dönülüp gelebilir. Burada yapacağımız şey bir 40 bir 45 yıl bir örgüt yönetmiş kişinin herkesi dinlediğimiz bir ortamda onun da bu konudaki son beyanlarına beyanlarının alınmasından ibarettir. Oraya gidilip herhangi bir konunun al, ver, pazarlık ya da benzer şeyler yapılacak değildir. "