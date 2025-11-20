İmralı oylaması öncesi MHP'den Umut Hakkı hamlesi! "Şartlar gerçekleşirse yolu açılacak"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İmralı'da terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşülmesi için komisyonda evet diyecek yeterli üyenin olduğunu belirtti. Yıldız, İmralı Süreci'nde şartlar 'yüzde yüz' gerçekleştiğinde Umut Hakkı'nın önünün açılacağını söyledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Umut Hakkı mevzuatımızda yok" demişti.

Terör örgütü PKK'nın feshini başlatan İmralı Süreci'nde TBMM'de kurulan komisyondaki milletvekillerinin Öcalan ile görüşüp görüşmemesi tartılma konusu oldu.

AKP cephesinin terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşülmesine soğuk baktığı ileri sürülürken MHP'den görüşülmesi için net tavır geldi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse ben giderim' çıkışının ardından yarın (21 Kasım) komisyon İmralı Adası'na gidip gitmemeyi oylayacak.

Oylama öncesi MHP'nin önde gelen isimlerinden Feti Yıldız, partisinin yayın organı olarak bilinen Bengü Türk TV'ye açıklamalarda bulundu.

"UMUT UYGULANABİLİR" DEDİ

Yıldız, İmralı Süreci'nde şartların yüzde yüz gerçekleştiği takdirde Umut Hakkı'nın yürürlüğe konacağını söyledi. Bahçeli, Ekim 2024'te İmralı Süreci'ni başlatırken Öcalan için gerekirse Umut Hakkı'nın da uygulanabileceğini ifade etmişti.

Yıldız şunları ifade etti:

"Terörsüz Türkiye konusunda Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında en ufak bir fikir ayrılığı yok. Net.

Yasal düzenlemeler konusunda. Bilgi isteyeceksiniz. Benim benim peşinen şimdi bir şey söylemem uygun düşmez. Elbette düzenleme olacaktır.

Başından beri söylediğimiz gibi bir infaz düzenlemesi şart.

Liderimizin şarta bağlı olarak söylediği Umut Hakkı şartlar yüzde 100 gerçekleştiğinde de Umut hakkının kullanılmasının yolu da elbette açılacaktır"

Yıldız, İmralı'ya gidiş için de şunları ifade etti:

"İmralı'ya gidilip gidilmemesi konusu bu haftanın konusu değil. Aşağı yukarı 3 haftadır gündeme geliyor. Gazeteciler komisyon üyesi arkadaşlara soruyor, cevaplar alıyorlar. Bizzat bana da birkaç defa sordular.

Kendi aramızda grup başkanları olarak bu konuda meclis başkanının başkanlığında görüşmeler yapıyoruz. Sonunda bir mutabakata varıldı.

Yani cuma günü oylamasını yapalım dedik. Oylama için 3'te 2 çoğunluğa ihtiyaç var. Bu sayıda yeterli şu anda.

AK Parti'nin, demin Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve diğer grubu bulunan partinin partilerin yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin henüz yarın toplanıp bir karar vereceği göz önüne alınırsa diğer partilerin sayısı buna yetiyor.

Onun için de bana sorulduğunda cuma günü kararın gitme yolunda olacağı konusunda net olarak konuştum. Fazla da uzatılmadan birkaç günün içinde İmralı adasına gidilip terör örgütü elebaşısının beyanları alınır, söyleyecekleri dinlenir, dönülüp gelebilir. Burada yapacağımız şey bir 40 bir 45 yıl bir örgüt yönetmiş kişinin herkesi dinlediğimiz bir ortamda onun da bu konudaki son beyanlarına beyanlarının alınmasından ibarettir. Oraya gidilip herhangi bir konunun al, ver, pazarlık ya da benzer şeyler yapılacak değildir. "

UMUT HAKKI'NI İLK BAHÇELİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

İmralı Süreci'ni başlatan konuşmada Bahçeli, 22 Ekim 2024'te şunları ifade etmişti:

"Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum;

Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun.

Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, “Umut Hakkı”nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.

Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın."

ADALET BAKANI UMUT HAKKI MEVZUATIMIZDA YOK DEMİŞTİ

18 Mart'ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Umut Hakkı'na kapyı kapatmıştı. Tunç şunları söylemişti:

"Umut hakkı bizim mevzuatımızda, kanunlarımızda olan bir konu değil. Bu çağrıda herhangi bir şart, herhangi bir koşullu salıverme veya bir umut hakkı talebi söz konusu değil"

ÖCALAN UMUT HAKKI İSTEMİŞTİ

Terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'ın17 Ekim'de avukatları aracılığı ile mesajı yayımlanmıştı. Öcalan, Umut Hakkı istemişti. Öcalan şunları söylemişti:

"Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajı kaldırması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir. Nereden bakarsanız bakın bunun kaldırılması gerekir. Hukuk açısından bunun yapılması gerekir. Politika da adalet de bunu gerektiriyor""

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

