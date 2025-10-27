İsmail Saymaz: Umut Hakkı'ndan yararlanacağı umulan 540 civarında PKK'lı var

Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, terör örgütü PKK yöneticisi Sabri Ok’un düzenlediği açıklamayı değerlendirdi.

Terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan’ın yeni bir görüntüsüne ait iki fotoğrafın arka planda yer aldığına dikkat çeken Saymaz şöyle dedi:

"ÖCALAN ÖRGÜTE YENİ BİR MESAJ GÖNDERMİŞ"

“Sabri Ok ve yanında PKK'lılar açıklama yaparken hemen arkalarında Öcalan'ın iki tane fotoğrafı var. İkisi de aynı fotoğraf aslında. Öcalan orada bir oturduğu yerde bir kürsüde konuşma yapıyor. Tek başına çekilmiş fotoğrafı. O fotoğraf daha önceki fotoğraflarından aynı fotoğrafla aynı değil.

Başka bir fotoğraf ve belli ki o bir görüntüden alınma, videodan alınma. Yani Öcalan örgütüne yine bir mesaj göndermiş olmalı ki bu geri çekilme kararı hayata geçmiş olsun. Bu birincisi. Ama tabii bu mesajın ne olduğunu bilmiyoruz.”

Saymaz, önceki açıklamalarda Türk basınının davet edildiğini hatırlatarak bu kez yalnızca İlke TV’nin toplantıya alındığını vurguladı:

“Bir öncekine Türk basını davet edildiği hâlde bu basın toplantısına Türk basını davet edilmedi. Bildiğim kadarıyla yalnızca İlke TV buraya katıldı. Türkiye'den İlke TV katıldı. İlke TV de Kürt hareketine yakın bir kanal.

Dem Parti de hiçbir gazeteciye davette bulunmadı. Dediğim üzere bu ilginç. Acaba Öcalan'ın son notlarında medyadan şikâyet etmesi nedeniyle mi bu oldu? Aklıma o geldi.”

"HALEN DAHA TÜRKİYE'DE PKK'LI MI VAR?"

Terör örgütü PKK'nın geri çekilme kararını zamanlaması açısından eleştiren Saymaz, süreci şöyle değerlendirdi:

“PKK Mayıs ayında örgütü hani Öcalan 27 Şubat'ta örgüte fesih çağrısı yaptı. PKK kendi kongresini topladı. Sanırım 6 Mayıs'a kadar sürdü o iş. 6 Mayıs'ta örgüt kendisini fesh ettiğini açıkladı. Silah bıraktığını feshettiğini açıkladı. 11 Temmuz'da silah yakma kararı. Şubat'tan bugüne geçmiş kaç ay? 8 ay. Mayıs'tan bugüne geçmiş 5 ay. Temmuz'dan bugüne geçmiş 3 ay. Hâlen daha Türkiye'de PKK'lı mı var?

Öcalan'ın çağrısına, fesih kararına, silahları yakmasına rağmen örgüt hâlâ Türkiye toprakları içerisinde mağaralarda, dağda bayırda silahlı unsur mu bulunduruyordu. Bu işin bana göre doğasına ters.

PKK öyle bir anlatıyor ki sanki orduyu çekmişler gibi anlatıyorlar. Hayır. Toplam zaten unsur sayısı 35-45 arasındaydı. Bunun da anladığım kadarıyla 25'ini çekmişler. Zaten az kalan. Kalan 25'i hâlâ Türkiye toprakları içerisinde bir yerlerde diye anlıyoruz.”

Diğer taraftan PKK'nın aynı zamanda çekmek dışında yani unsurların çıkmak dışında silah depolarının teslimi ve kritik noktalardaki bazı mağaraların teslimi de bekleniyormuş. Bu olmamış mesela. N e ortada teslim edilen bir silah ve deposu var ne de bir mağara söz konusu. Kaldı ki içerideki unsurların da yarısını dışarıya çıkarabilmiş. Anlıyoruz ki bir kısmı hâlâ Türkiye içerisin de.”

de.” Bunların tamamının çıkarılması lazım. Ancak silahlı unsurlar ancak burada Öcalan'ın çağrısı ve PKK'nın açıklaması unsurlarını geri çekmesi niteliğinde değil. Silah bırakması. Yani örgüt verdiği sözü tutmuş olmuyor. Örgüt ilan ettiği, ilan ettiği kararlara uymuş olmuyor.”

"SABRİ OK PKK'YA ÖZGÜ BİR YASA İSTEDİ"

Terör örgütü PKK’nın açıklamasında yer verilen yasal taleplere de değinen Saymaz, PKK'lı Sabri Ok’un kullandığı bazı ifadelerin dikkat çekici olduğunu belirtti:

“Orada Sabri Ok’un da açıklamasında diyor ki artık devletin adım atması gerekiyor. Devlet hangi adımları atacak? 1. Dağda bulunan ya da yurt dışında bulunan PKK'lıların Türkiye'ye dönüşlerini, içeri girer girmez demokratik ve siyasi hayata katılımlarını sağlayacak bir yasa. PKK'ya özgü bir yasa.

"UMUT HAKKI BEKLEYEN 540 PKK'LI VAR"

Saymaz, Öcalan dahil olmak üzere 'Umut Hakkı'ndan yaralanması beklenen 540 PKK'lı olduğunu söyledi:

"İkincisi cezaevinde bulunan PKK'lıların tahliye olmasını sağlayacak geniş kapsamlı bir infaz indirimi. Benim öğrendiğim kadarıyla Öcalan'ın da dahil olmak üzere umut hakkından yararlanacağı umulan, beklenen 540 civarında PKK'lı var.”

"BU SÖZ MEHMET UÇUM'A AİT"

Saymaz, Ok'un PKK'ya özgü geçiş yasasının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın danışmanı Mehmet Uçum'a ait olduğunu hatırlattı: