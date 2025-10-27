Türkiye'den çekilen PKK'lılar nereye gidecek?

İmralı süreci kapsamında dün önemli bir gelişme yaşandı ve terör örgütü PKK süreç kapsamında Türkiye'den çekildiğini açıkladı. Kandil Dağı eteklerinde 25 kişilik bir basın açıklaması yapan örgüt, Türkiye'den isteklerinin genel af değil yasal adımlar olduğunu ifade etti.

Son dakika | PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı!

SINIRLARDAN DA ÇEKİLECEKLERMİŞ

Örgüt tarafından yapılan açıklamada sınır hattından da çekilecekleri, "Bu güçlerden bazıları şu anda burada ve bu açıklamaya bizzat katılıyor. Ayrıca sınır hattında olası provokasyonlara açık alanlarda da benzer önlemler alıyoruz" sözleri ile ifade edildi.

PEKİ NEREYE ÇEKİLİYORLAR?

Yabancı basının da rağbet gösterdiği açıklamanın ardından akıllarda oluşan soru ise, "PKK'lılar bundan sonra nereye gidecek?" oldu. Hürriyet'te yer alan habere göre Türkiye sınırları içerisinde yer alan PKK'lılar Kuzey Irak'a çekilecek.