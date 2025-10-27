Son dakika | DEM Parti'den PKK'nın çekilme kararı sonrası ilk açıklama: Birinci aşama tamamlandı

Terör örgütü PKK dün sabah Kandil Dağı eteklerinde aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 25 kişilik ekip ile basın açıklaması yaptı. Açıklamada süreç kapsamında Türkiye'den tamamen çekilme kararının alındığı duyuruldu.

Son dakika | PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı!

DEM'DEN İLK AÇIKLAMA: BİRİNCİ AŞAMA TAMAMLANDI

PKK'nın aldığı çekilme kararının ardından DEM Parti bugün bir basın toplantısı düzenledi. Konuşmada söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Tuncer Bakırhan, bu çekilme kararı ile sürecin birinci aşamasının tamamlandığını duyurdu. Bakırhan bundan sonra yapılması gerekenin hukuki ve siyasi adımlar olduğunu belirtti.

Bakırhan'ın konuşmasından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

-Artık yapılacak en önemli görev bu süreci 86 milyonun ortak ve eşit geleceğine ilerletmektir. Süreç yasalarla haklarla özgürlüklerle gelişmeli. -En çetin şartlarda dahi hep siyasi çözümden yana tavır geliştirmiştir. Bugün geldiğimiz noktada Öcalan'ın çabası öngörüsü ısrarı ve barışın inşasındaki rolü belirleyicidir. Bu bakımdan kendisinin daha fazla inisiyatif alabilmesi süreçte daha etkin rol oynayabilmesi için yollar açılmalı imkanlar sağlanmalıdır. Diyalog müzakere ve fikir alışverişi olmalıdır. Özgür çalışma iletişim ve yaşam koşulları oluşturulmalıdır. -Geçiş dönemi için hukuki düzenlemeler yapılmalıdır. Bunlar sadece teknik düzenlemeler değil barışın da yapı taşları olacaktır.

"SÜREÇ YENİ BİR AŞAMAYA GİRDİ"

Bakırhan'ın ardından söz alan eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı ile sürecin yeni bir aşamaya geçtiğini ifade etti:

"Barış ve demokratik toplum süreci yeni bir aşamaya girmiştir. Bu aşamada barışın, demokrasinin, hukukun yaşanacağı bir gelişmeye açılan bir kapı olarak görüyoruz"

"TOPLUM MECLİS'TEN BÜYÜK BEKLENTİ İÇERİSİNDE"

Hatimoğulları yaptığı açıklamada toplumun Meclis'ten büyük beklentiler içerisinde olduğunu öne sürdü:

"Ancak el ele vererek ortak bir mücadeleyle barışı inşa edebiliriz. Ortak mücadele çağrımızı yeniliyoruz. Bu süreçte siyasi ve hukuki adımların hızla atılması gerekmektedir. Toplum Meclis'ten büyük bir beklenti içerisindedir."

Tülay Hatimoğulları'nın yaptığı konuşmadan öne çıkan satırbaşları şu şekilde: