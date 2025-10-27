Son dakika | DEM Parti'den PKK'nın çekilme kararı sonrası ilk açıklama: Birinci aşama tamamlandı
Terör örgütü PKK dün sabah Kandil Dağı eteklerinde aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 25 kişilik ekip ile basın açıklaması yaptı. Açıklamada süreç kapsamında Türkiye'den tamamen çekilme kararının alındığı duyuruldu.
PKK'nın aldığı çekilme kararının ardından DEM Parti bugün bir basın toplantısı düzenledi. Konuşmada söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Tuncer Bakırhan, bu çekilme kararı ile sürecin birinci aşamasının tamamlandığını duyurdu. Bakırhan bundan sonra yapılması gerekenin hukuki ve siyasi adımlar olduğunu belirtti.
Bakırhan'ın konuşmasından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:
-Artık yapılacak en önemli görev bu süreci 86 milyonun ortak ve eşit geleceğine ilerletmektir. Süreç yasalarla haklarla özgürlüklerle gelişmeli.
-En çetin şartlarda dahi hep siyasi çözümden yana tavır geliştirmiştir. Bugün geldiğimiz noktada Öcalan'ın çabası öngörüsü ısrarı ve barışın inşasındaki rolü belirleyicidir. Bu bakımdan kendisinin daha fazla inisiyatif alabilmesi süreçte daha etkin rol oynayabilmesi için yollar açılmalı imkanlar sağlanmalıdır. Diyalog müzakere ve fikir alışverişi olmalıdır. Özgür çalışma iletişim ve yaşam koşulları oluşturulmalıdır.
-Geçiş dönemi için hukuki düzenlemeler yapılmalıdır. Bunlar sadece teknik düzenlemeler değil barışın da yapı taşları olacaktır.
"SÜREÇ YENİ BİR AŞAMAYA GİRDİ"
Bakırhan'ın ardından söz alan eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı ile sürecin yeni bir aşamaya geçtiğini ifade etti:
- "Barış ve demokratik toplum süreci yeni bir aşamaya girmiştir. Bu aşamada barışın, demokrasinin, hukukun yaşanacağı bir gelişmeye açılan bir kapı olarak görüyoruz"
"TOPLUM MECLİS'TEN BÜYÜK BEKLENTİ İÇERİSİNDE"
Hatimoğulları yaptığı açıklamada toplumun Meclis'ten büyük beklentiler içerisinde olduğunu öne sürdü:
- "Ancak el ele vererek ortak bir mücadeleyle barışı inşa edebiliriz. Ortak mücadele çağrımızı yeniliyoruz. Bu süreçte siyasi ve hukuki adımların hızla atılması gerekmektedir. Toplum Meclis'ten büyük bir beklenti içerisindedir."
Tülay Hatimoğulları'nın yaptığı konuşmadan öne çıkan satırbaşları şu şekilde:
-Bakın iki gün sonra Cumhuriyetin 102 yılı 29 Ekim'in arifesindeyiz. Cumhuriyetin kurulması elbette çok önemli ve çok değerli. Ancak Cumhuriyet ne yazık ki demokratikleşemedi. Bu nedenle de Türkiye'nin demokrasi sorunları çözülmedi ve yüzyıldır çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Artık bu ülkenin bir yüzyıl daha acı çekmeye geçmiş döngülere hukuksuzluklara ayıracak ne bir zamanı ne de bir sabrı kalmıştır. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında adaleti ve hukuku geliştirmek eşitsizlikleri ortadan kaldırmak ve Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak görevi önümüzde durmaktadır. Doğru okursak son bir yılda atılan tarihi adımlar bize İkinci Cumhuriyeti demokratikleştirmek için çok büyük bir şans tanımaktadır. Yargının bağımsız olduğu yerel demokrasinin hayata geçtiği kimlik ve inançların devlet tarafından tanımlanmadığı sağlıktan eğitime her alanın demokratik bir sistem içinde hayat bulduğu Cumhuriyet herkesin Cumhuriyeti olacaktır.
-Başarabiliriz başarmalıyız. Barış bu inancın en yüce ifadesi ortak insanlık değerinde buluşmanın en derin yansımasıdır. Ve şunu biliyoruz ki değerli Türkiye yurttaşları barışın kaybedeni olmaz. Gelin hep birlikte mücadele ederek bütün Türkiye halklarının hep birlikte kazanmasını sağlayalım. Tarih bizi kurma fırsatı varken kurmadığımız barışla yargılamasın. Tarih barışı birlikte kurma cesaretini ve kararlılığını gösteren bir toplum olarak yazsın ve bir demokrasi güçleri olarak tarih hepimizi böyle yazsın.