Mehmet Murat Çalık'tan Kurultay mesajı

CHP lideri Özgür Özel, hafta sonu düzenlenen 39. Olağan Kurultayı’nda, oyu geçerli sayılan bütün delegelerin desteğini alarak rekor oyla yeniden Genel Başkan seçildi.

MURAT ÇALIK'TAN TEBRİK MESAJI

Ağır sağlık sorunlarına rağmen hala tutuklu olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.

Özgür Özel'den teşekkür konuşması: Bütün Türkiye'ye gösterdiniz ki CHP iktidara hazırdır

Özgür Özel, MYK ve PM'yi tebrik eden Çalık, "Ülkemizin aydınlık ve özgür yarınları için omuz omuzayız. Cumhuriyet Halk Partimizin 39. Olağan Kurultayı’nda, delegelerimizin geçerli oylarının tamamıyla yeniden Genel Başkanımız seçilen Sayın Özgür Özel’i, Merkez Yönetim Kurulumuzu, Yüksek Disiplin Kurulumuzu ve Parti Meclisi Üyelerimizi yürekten kutluyorum. Kurultayımızın partimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, Yaşasın büyük Türk Milleti" ifadelerini kullandı.