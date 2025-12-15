Erdoğan 'İdeolojisine bakmadan 86 milyonu kucaklıyoruz' diyerek muhalefeti hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine'nin ardından Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan ABD dönüşünde Kabine toplantısında!

"GÜZEL GÜNLERE YAKLAŞMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Hamdolsun her alanda büyük bir atılım içerisindeyiz. Dünyada, merkezinde bölgemizin yer aldığı sancılı bir dönüşüm yaşanırken, Türkiye olarak belirlediğimiz hedeflere doğru adım adım ve kararlılıkla ilerliyoruz. Milletçe güzel günlere biraz daha yaklaşmanın umudunu ve heyecanını yaşıyoruz.

Önümüze çıkan engeller ne kadar büyük olursa olsun, Allah’ın izniyle bunları aşacak iradeye, azme ve cesarete fazlasıyla sahibiz. Tarihi tecrübelerimizden aldığımız güçle bizi güçlü ve dirayetli kılan; Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez; Sünni, Alevi fark etmeksizin birbirimize olan sarsılmaz bağlılığımızdır.

"İDEOLOJİSİNE BAKMADAN 86 MİLYONU KUCAKLIYORUZ"

Kimi zaman kadınları kimi zaman Alevi canlarımızı kimi zaman Kürt kardeşlerimizi hedef alan hadsiz söylemler karşısında nefret siyasetine prim vermeyecek, tam tersine birbirimize daha sıkı kenetlenecek, kardeşliğimizi yücelteceğiz. Her zaman kucaklayıcı olacağız. Yaşam tarzına, ideolojisine bakmadan 86 milyonu kucaklıyoruz. Bizleri izleyen tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Hiç endişeniz olmasın. Muhalefetin iş bilmezliğine bakıp asla umutsuzluğa kapılmayın. Emanetiniz emin ve ehil ellerdedir. Liyakatli kadrolar Türkiye’de iş başındadır.

"23 YILDIR EMANETİNİZE GÖLGE DÜŞÜRMEDİK"

23 yıldır emanetinizi hamdolsun zerre miskal gölge düşürmeden taşıdık. En zorlu badirelerin dahi üstesinden gelmeyi hamdolsun başardık. Hiçbir şart altında ülkemize ve milletimize zarar gelmesine izin vermedik. Bundan sonra da emanetinize gözümüz gibi bakmayı sürdüreceğiz.

Değerli kardeşlerim, 'halka hizmet, Hakk’a hizmettir' düsturuyla gece gündüz demeden ülkemiz ve milletimiz için koşturuyoruz. Millete hizmet yolunda, medeniyetimizi güçlendirme yolunda sınır tanımıyor; yorulmadan, kesintisiz şekilde çalışıyoruz.

"1.351 YENİ YARGI MENSUBU ATADIK, ADALETİN TESİSİ YOLUNDA ORTAYA KOYACAKLARI ÇABALAR İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Toplam 1.351 yeni yargı mensubumuzun atamasını gerçekleştirdik. Kendilerini tebrik ediyorum. Adaletin tesisi yolunda ortaya koyacakları çabalar için her birine şimdiden teşekkür ediyorum.

Hükümet olarak adalet teşkilatımızı gerek insan kaynağı gerekse fiziki ve teknik altyapı bakımından sürekli güçlendiriyoruz. Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma oranımız yüzde 90 ile Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin çok üzerindedir.

Türkiye’yi bu konuda acımasızca eleştirenlerin, AİHM kararlarını yıllardır uygulayamayan birçok ülke hakkında seslerini çıkarmadıklarını görüyoruz. Adalet teşkilatımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

"SİYASETTE NEZAKETE HERKES DİKKAT ETMELİDİR"

Bütçe görüşmeleri sırasında partimizin Grup Başkanvekiline yönelik ana muhalefet partisi milletvekilinin edep sınırlarını aşan çirkin ifadelerini esefle karşıladığımızı da burada ifade etmek istiyorum. Grup başkan vekilimizin şahsında kadın milletvekillerine ve Gazi Meclisimize yapılan bu saygısızlığı şiddetle kınıyoruz.

Siyasette nezakete herkes dikkat etmelidir. Siyasetin seviyesini düşürecek bu tür yakışıksız ifadelerden uzak durulmalıdır. Milleti temsil edenler, evvel emirde millete örnek olacak bir siyasi üsluba sahip olmalıdır. Polemiklerin ve atışmaların sertleştiği bütçe maratonunda herkesten üslup noktasında biraz daha özenli davranmasını önemle rica ediyorum. Birbirimizi elbette eleştireceğiz, ancak kırıcı ve yıkıcı olmayacağız.

"GÜLŞAH DURBAY'A RAHMET DİLİYORUM"

Yine bu vesileyle dün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğimiz Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’a Cenab-ı Allah’tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Merhume Gülşah Durbay hanımefendinin ailesine, yakınlarına, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve Manisa halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."