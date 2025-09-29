Erdoğan ABD dönüşünde Kabine toplantısında!

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplandı. Kabinenin en önemli gündem maddesi olarak süreçte gelinen aşama ve Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları nın görüşüleceği bildirildi. Aynı zamanda toplantıda, silah bırakma sürecindeki son durum, askeri ve istihbarat raporları ışığında analiz edilecek.

Suriye’deki gelişmeler de Kabine’nin gündeminde yer alırken terör örgütlerinin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden olası faaliyetlerine ilişkin bölgeden gelen istihbarat raporları değerlendirilecek.

BİR GÜNDEM MADDESİ DE GAZZE!

Dış politikada, Gazze’deki son durum da öncelikli başlıklardan biri. Kabinede, İsrail'in Gazze'yi topyekûn işgal planına karşı yapılabilecekler ele alınacak ve bölgede ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye girişi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

