Erdoğan ABD dönüşünde Kabine toplantısında!

Erdoğan ABD dönüşünde Kabine toplantısında!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda birçok gündem maddesi bulunurken öncelikli olarak silah bırakma sürecindeki son durum ve Meclis'teki komisyon çalışmaları ele alınacak.

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplandı. Kabinenin en önemli gündem maddesi olarak süreçte gelinen aşama ve Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları nın görüşüleceği bildirildi. Aynı zamanda toplantıda, silah bırakma sürecindeki son durum, askeri ve istihbarat raporları ışığında analiz edilecek.

Suriye’deki gelişmeler de Kabine’nin gündeminde yer alırken terör örgütlerinin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden olası faaliyetlerine ilişkin bölgeden gelen istihbarat raporları değerlendirilecek.

BİR GÜNDEM MADDESİ DE GAZZE!

Dış politikada, Gazze’deki son durum da öncelikli başlıklardan biri. Kabinede, İsrail'in Gazze'yi topyekûn işgal planına karşı yapılabilecekler ele alınacak ve bölgede ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye girişi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Liverpool'u korkutan hakem Galatasaray maçında: Sedat Kaya nedenini açıkladı
Güllü'nün patronundan şok iddia! "Görmemesi gereken bir şey gördü"
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Türkiye
Köy evinde aile vahşeti: Anne ve babasını katletti
Köy evinde aile vahşeti: Anne ve babasını katletti
Yozgat'ta feci trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti 3 yaralı
Yozgat'ta feci trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti 3 yaralı