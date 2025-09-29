ABD gezisi “fena patlattı”: Skandalın belgesi.. Fidan’ın itirafı.. Reis’in Cihad çağrısı

Belki de hafta sonu rehavetinden pek konuşulmadı. Oysa son günlerin en acayip vakasıydı!

Erdoğan ABD gezisi sonrasında ayağının tozuyla Çamlıca Camii’ne cuma namazına gitti.

İslam aleminin emiri yakıştırmasından.. “Trump ne isterse verdi” izlenimine.. Sergilediği hızlı dönüşün seçmendeki rahatsızlığı gidermek için mi, kim bilir, cemaate hitaben şunları söyledi:

“Rabbim, Allah yolunda bizlere cihadı emrediyor. Âlem-i İslam’ın uyanışına ve ittifakına bizleri vesile eylesin”

Sözlerini Yeni Şafak gazetesinin internet sitesinden aldım. Dolayısıyla fazlası olabilir de eksiği yok. Peki neyi kastetti Erdoğan? Yani “yürüyün Müslümanlar deyip milyonlarla Gazze’ye mi gidilecek?” Ya da Kudüs kapılarına dayanıp Netanyahu derdest mi edilecek?

Camide ABD gezisine katılan gazetecilerden hiçbiri olmadığı için ne kastettiği sorulamamıştı maalesef!!

Gerçi, sipariş soru skandalıyla öğrendik ki, Gazze’ye giden uluslararası yardım filosu SUMUD’u da sormamıştı uçaktaki gazeteciler..

Sadece Erdoğan değil, Türkiye için kritik önem taşıyan Erdoğan - Trump buluşması sonrasında mesela F35 sorulmamış.. Kudüs sorulmamış.. Trump’ın Erdoğan’ı işaret edip “hileli seçimleri en iyi o bilir” demesini nasıl yorumladığı hiç sorulmamıştı..

Her gazeteci bu en kritik soruları es geçip gönlündeki, aklındakileri sormuş!!! Tabii aynı soru iki kere sorulup da zaman kaybedilmesin, Reis daha fazla yorulmasın diye de sorular önceden alınmış.

İnanırsanız!

Faruk Bildirici’nin haberiyle öğrendiklerimiz, aslında son yıllarda hepimizin bildiği bir şey. O gezilerin geçmişte birkaçına katılan Ankaralı bir gazeteciden dinlemiştim; “Not tutacağım kaygısı olmuyor. İletişim Başkanlığından bir görevli daha sonra metni dağıtıyor” demişti.

Biliyorduk yani. Sır değildi! Ama ilk kez “belgelendi”.. Dahası, cumhurbaşkanının uçağına davet edilen önemli gazetecilerin neyi merak ettiğini öğrendik.

Sahiden.. Star’dan Nazlı Çelik’in, Türkiye’nin SUMUD yardım filosuna neden iktidar mensuplarından katılım olmadığını değil de Türkiye- Mısır arasında deniz yetki meselesini sorduğunu da ben merak ettim.

Ahmet Hakan’ın “Trump ile New York’ta Gazze’yi konuştunuz. Beyaz Saray’da da konuştunuz mu” sorusu ise beni benden aldı!!

Sipariş sorular nedeniyle gelen eleştirilere Ahmet Hakan’ın dün köşesinde verdiği yanıt ise “müthişti “:

“Faruk Bildirici, Hasan Cemal, Murat Yetkin falan... Cumhurbaşkanı’na sorulan sorular üzerinden yine başladılar kapkara propagandaya. İddiaları şu: İletişim Başkanlığı soru ve cevapları yazıyormuş, altına da gazetecilerin isimlerini yazıyormuş. Gazetecilerin soruları, Cumhurbaşkanı’nın cevapları falan hepsi tiyatroymuş. Bu ahlaksız iddianın ciddiye alınır bir tarafı yok. Son basın toplantısına katılan tüm gazeteciler, istedikleri soruları istedikleri gibi sordular. Yöntem şu: İletişim Başkanlığı, gazetecilere 'Hangi soruları soracaksınız' diye soruyor. Bunun amacı da belli: Mükerrer soru olmasın, sorular hep aynı konuda olmasın, sorular çeşitlensin..”

Doğrusu ben inandım!!

Eğer gerçekten böyleyse.. Uçaktaki, gazeteciler istedikleri soruyu sormuşsa durum daha vahim.

Böylece kalibrelerini.. Vizyonlarını göstermiş.. İşgal ettikleri köşeleri ya da koltukları hiç mi hiç hak etmediklerini ortaya çıkarmış..

*. *. *

Ama Sabah Gazetesi’nin temsilcisi Okan Müderrisoğlu’nu takdir ettim. Belli ki o gezinin keyfini çıkartmış. Nasılsa neyin nasıl haber olacağı merkeze bildiriliyor diye haber kasmamış. Magazin tadında notlar derlemiş.. Mesela; heyete, Başkanlık konutunda 13 oda tahsis edildiğini, buluşma sonrasında yenen yemekte kırmızı et, salata ve tatlı ile sade bir menü tercih edildiğini yazmış.

Yazısındaki belki tek önemli kısmı ise RENKLİ İZLENİMLER başlığının altına yorumsuz bırakıvermiş:

“Trump, Rose Garden'la birlikte yandaki alanı da katıp iki bin metrekare üzerine bin kişilik etkinlik ve davet salonu yaptıracağını söyledi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönerek, "2 yıl sonra açılışını gerçekleştireceğiz. Sizi onur konuğu olarak davet edeceğim. Sizde o tarihte seçim yok değil mi? Gerçi fark etmez, seçim olsa da sen kazanırsın" diye eklemeyi de ihmal etmedi.”

*. *. *

Gelelim gezi vesilesiyle hararetlenen alışverişe!

Malum en çok konuşulan başlık, Türkiye’nin Rusya’dan doğalgaz alımını durdurup, taa Amerika’dan gemilerle sıvılaştırılmış şekilde ithal edecek olmasıydı.. Hem de 20 yıl boyunca!

Fiyat farkından zorluğuna çok şey konuşuldu.. Nedense en kritik yanı gündeme gelmedi.

Meğer bu, anlaşmalar içinde “PROTOKOLE BAĞLANAN” yani, uyulmaması halinde yaptırıma tabi olacak TEK MADDE imiş.

Erdoğan’ın, kendi siyasi ömrünü aşacak böyle önemli bir konuda, TBMM onayı, hatta bilgisi olmadan imza atması zaten başlı başına bir sorun.

Ama asıl bomba şu:

Erdoğan tek başına karar verip, siyasi bekası adına imza atarken dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İTİRAF TADINDA acayip bir açıklama geldi:

“ Türkiye’nin yerli uçağının motorları ABD Kongresi’ne takıldı. Onların lisansının da hayata geçip motorların gelmesi lazım ki KAAN’ların üretimi başlayabilsin.”

Neymiş?

1) KAAN YERLİ VE MİLLİ DEĞİLMİŞ. ABD LİSANS SORUNUNU ÇÖZMEZ İSE MOTOR ALAMAZMIŞIZ!

2) ÇÜNKÜ TÜRKİYE’NİN ELİ KOLU HALA, ERDOĞANIN RUSYA’DAN ALDIĞI S400 SONRASI ABD’NİN UYGULADIĞI CAATSA YAPTIRIMLARI YÜZÜNDEN BAĞLIYMIŞ!

3) TRUMP BİLE ABD KONGRESİ ONAY VERMEDEN HER ŞEYİ YAPAMIYORMUŞ!

Hakan Fidan epey açık konuşmuş:

“CAATSA meselesi bizim için büyük bir sıkıntı. İki NATO müttefiki ülke arasında, birbirlerinden alım yapmayı engelleyen yasal kısıtlamanın olması sistematik olarak da büyük bir problem. Bizim ABD ile olan ilişkimizde sınırlamaların olması, bizi ister istemez uluslararası sistemde daha farklı arayışların içerisine itecek.“



Peki, uluslararası sistemde farklı arayışlar derken ne kastediyor Fidan?

Son buluşmadan anladığımız kadarıyla Erdoğan’ın Rusya ile tüm ilişkisini kesmesi bekleniyor. Çin de, Rusya ile aynı pakt içinde olması nedeniyle, her ne kadar Bahçeli pek istekli görünse de seçenek değil.

O halde Türkiye’nin “B” planı ne?

Trump’ın Kongre üzerindeki gücünü kullanıp CAATSA kapsamından çıkartılmamız için dua etmek.. Belki bir de ilerleyen yıllarda kendi motorumuzu da yapmak için KAAN BABA türbesinden dilekte bulunmak..

Zira… Trump, “Önce Türkiye bize bir şeyler vermeli ki biz de sonra isteneni verelim” demişti ya. ABD’ye likit doğalgaz ve 225 Boeing uçağı ile vereceğimiz on milyarlarca dolardan üç beş kuruş kalırsa dilek kabul olur belki..

Meselenin siyasi, diplomatik yanına gelince.. Konu, Erdoğan’ın Rusya ile bağlarını kopartması talebine kadar gelir mi? Rusya’nın dronlarıyla Danimarka’ya kadar dayanıp ortalığı ısıttığı kritik bir süreçte bizi daha neler bekliyor olabilir?

Gözünüzü korkutmak gibi olmasın ama, çok sıkıntılı haftalar bizi bekliyor!!!!