Süper Kupa değil skandallar zinciri: Fenerbahçe kazandı fark ortaya çıktı

Süper Kupa Fenerbahçe’nin.

Sarı - Lacivertliler, finalde Galatasaray’ı hem skor hem oyun üstünlüğüyle geçerek kupaya uzandı.

Sahada sadece iki gol değil, net bir oyun farkı vardı.

Gecenin yıldızı ise Fenerbahçe’nin yeni transferi Matteo Guendouzi oldu. Attığı golle perdeyi açmakla kalmadı; hırsı, doğru kademe anlayışı, zamanında müdahaleleri ve oyunun iki yönüne verdiği katkıyla maçın ritmini belirleyen isimdi.

Orta sahada presi başlatan, savunmada ilk temas noktası olan, hücumda ise ceza sahası çevresinde tehdit yaratan Guendouzi, final gecesine imzasını attı.

Bu finalin maç öncesinden başlayalım.

Adı Süper Kupa'ydı ama skandallar zinciriydi.

TFF öyle bir organizasyon yaptı ki, eline yüzüne bulaştırdı.

Normalde Şampiyon Galatasaray ile Türkiye kupasının finalisti Trabzonspor'un oynaması gerekiyordu, federasyon bir anda format değişikliği yaparak Fenerbahçe ve Samsunspor'u da kupaya dahil etti.

Skandal bununla bitmedi.

Bu akşamki maçı bu havada olimpiyat stadında oynatmak hangi aklın ürünüydü.

Türk futbolun en büyük şölenini Türkiye'nin en rüzgarlı, seyir zevki en düşük stadına almak taraftarlara da takımlara da eziyetti.

Maç saatinde Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde rüzgârın 25–30 km/saat seviyelerine ulaştığı ölçüldü.

Açık mimarisiyle rüzgârı adeta içine çeken Olimpiyat Stadı’nda bu hız; uzun pasları anlamsızlaştıran, duran topların yönünü bozan, oyuncunun dengesini, seyircinin sabrını tüketen bir etkiye dönüştü.

Ama organizasyon ne kadar skandal olursa olsun, adı Galatasaray-Fenerbahçe ise orada hayat durur, tüm olumsuzluklar unutulur.

Çünkü bu iki ezeli rakip gazozuna bile oynasa tansiyon yükselir, nabız hızlanır.

Öyle de oldu.

Futbol temposu zaman zaman düşse de, izleyenlerin kalp atışları hiç yavaşlamadı. İlk yarıda oyunun kontrolünü eline alan taraf Fenerbahçe’ydi. Sarı - Lacivertliler topa daha çok sahip oldu, oyunu rakip yarı sahaya daha çok yıktı ve ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü verdi.

Özellikle sağ kanattan, iki yeni transfer Matteo Guendouzi ve Anthony Musaba üzerinden gelişen ataklarla gol aradılar.

Zaman zaman uygulanan ön alan baskısı, Galatasaray savunmasını hataya zorladı; Sarı - Kırmızılılar topu oyuna sokmakta zorlandı.

Merkezde Asensio’nun oyunu yönlendirmesi, sol kanatta Levent Mercan ve Kerem Aktürkoğlu ile taşınan toplar, İsmail'in enerjisi Fenerbahçe’yi orta sahada güçlü, forvette tehlikeli kıldı.

Hücum setleri netti, niyet açıktı: baskı kur, hata yaptır, bitir.

Ve bu arayış 28. dakikada karşılığını buldu.

Golün adı, yeni transfer Guendouzi’ydi.

Ceza sahası dışından yerden, sert şutunda Günay'ın yapabileceği fazla bir şey yoktu.

Top ağlarla buluşurken, Fenerbahçe ilk yarıdaki üstünlüğünü skora da taşımayı başardı.

İkinci yarıya da baskılı başlayan taraf Fenerbahçe'ydi ve 2.golü erken buldu. Asensio'nun kornerinde Oosterwolde usta bir vuruşla ağları sarstı.

Bu iki gol, sadece tabelayı değil Süper Kupa’yı da belirledi.

Fenerbahçe, yeni transferlerinin sahaya koyduğu enerjiyle, ligde ilk yarıda oynadığı oyunun üstüne koyarak yoluna devam ettiğini gösterdi.

Oyun planı daha net, geçişleri daha hızlı, hücum çeşitliliği daha zengindi.

Galatasaray cephesinde ise tablo tersine dönmüş durumda.

Sarı - Kırmızılılar özellikle hücum hattında Osimhen’i fazlasıyla arıyor.

Çünkü Icardi, artık eski Icardi değil; savunma arkasına koşu tehdidi azalmış, ceza sahası içindeki belirleyiciliği düşmüş bir görüntü veriyor.

Savunma baskı altında fazlasıyla pas hatası yaptı, topu oyuna sokmakta zorlandı.

Orta saha ise dirençli ve agresif pres karşısında oyunun kontrolünü bir türlü ele geçiremedi.

Bu kırılma, Galatasaray’ı kendi yarı sahasına hapsetti.

Rakamlar da bu tabloyu açıkça ortaya koyuyor.

Galatasaray, bu sezon belki de rakip kaleye en az şut attığı maçlardan birini oynadı.

Toplam 7 şut…

Bir derbi, bir final ve bir Süper Kupa gecesi için son derece yetersiz bir üretim.

Kısacası bu maç, sadece bir kupanın değil; iki takım arasındaki form grafiği farkının da fotoğrafını çekti.