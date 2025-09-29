Amerika dönüşünde Erdoğan'a anket şoku: Sonuçlar saraya kabus gibi çöktü!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan her ne kadar “Seçimler zamanında yapılacak” açıklamasını yinelese de, muhalefetin erken seçim çağrıları gündemdeki yerini korurken, araştırma şirketleri de kamuoyunun eğilimlerini ölçmeye devam ediyor.

ASAL Araştırma, Eylül 2025’e ait son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!

ASAL Araştırma’nın ağustos ayında açıkladığı ankette, AKP yüzde 33,8 ile ilk sırada, CHP ise yüzde 32,3 ile ikinci sırada yer almıştı.

ASAL Araştırma, Eylül ayı anketinde vatandaşlara "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?” sorusunu yöneltti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 0.5’te kalırken, DEVA Partisi lideri Ali Babacan yüzde 0.3 ile listenin en alt sıralarında yer aldı. Selahattin Demirtaş yüzde 5.3, Hakan Fidan yüzde 2.8, Fatih Erbakan yüzde 1.4 oranında destek buldu.

Ağustos ayı anketinde de sonuç değişmedi: Rakip kim olursa olsun Erdoğan kaybediyor

Son ankete göre Erdoğan’ın oy oranı yüzde 37,7’ye gerilerken, muhalefetin olası adaylarının toplam desteği yüzde 45,5 olarak ölçüldü.

Yapılan ankette çıkan sonuçlar şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan :%37.7

Mansur Yavaş :%21.8

Ekrem İmamoğlu :%20.2

Selahattin Demirtaş :%5.3

Özgür Özel :%3.5

Hakan Fidan :%2.8

Fatih Erbakan :%1.4

Müsavat Dervişoğlu :%1.2

Ümit Özdağ :%1.2

Yavuz Ağıralioğlu :%1.0