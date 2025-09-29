Amerika dönüşünde Erdoğan'a anket şoku: Sonuçlar saraya kabus gibi çöktü!

Amerika dönüşünde Erdoğan'a anket şoku: Sonuçlar saraya kabus gibi çöktü!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Asal Araştırma yaptığı son anketi paylaştı. Erdoğan’ın oy oranı yüzde 37,7’ye gerilerken, muhalefetin olası adayları arasında ismi geçen isimlerin toplam oy oranı yüzde 45,5 olarak ölçüldü.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan her ne kadar “Seçimler zamanında yapılacak” açıklamasını yinelese de, muhalefetin erken seçim çağrıları gündemdeki yerini korurken, araştırma şirketleri de kamuoyunun eğilimlerini ölçmeye devam ediyor.

ASAL Araştırma, Eylül 2025’e ait son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!

ASAL Araştırma’nın ağustos ayında açıkladığı ankette, AKP yüzde 33,8 ile ilk sırada, CHP ise yüzde 32,3 ile ikinci sırada yer almıştı.

ASAL ARAŞTIRMA'DAN YENİ ANKET!

ASAL Araştırma, Eylül ayı anketinde vatandaşlara "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?” sorusunu yöneltti.

KILIÇDAROĞLU YÜZDE 0.5’TE KALDI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 0.5’te kalırken, DEVA Partisi lideri Ali Babacan yüzde 0.3 ile listenin en alt sıralarında yer aldı. Selahattin Demirtaş yüzde 5.3, Hakan Fidan yüzde 2.8, Fatih Erbakan yüzde 1.4 oranında destek buldu.

Ağustos ayı anketinde de sonuç değişmedi: Rakip kim olursa olsun Erdoğan kaybediyorAğustos ayı anketinde de sonuç değişmedi: Rakip kim olursa olsun Erdoğan kaybediyor

AMERİKA DÖNÜŞÜNDE ERDOĞAN'A ANKET ŞOKU

Son ankete göre Erdoğan’ın oy oranı yüzde 37,7’ye gerilerken, muhalefetin olası adaylarının toplam desteği yüzde 45,5 olarak ölçüldü.

Yapılan ankette çıkan sonuçlar şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan :%37.7

Mansur Yavaş :%21.8

Ekrem İmamoğlu :%20.2

Selahattin Demirtaş :%5.3

Özgür Özel :%3.5

asal.jpg

Hakan Fidan :%2.8

Fatih Erbakan :%1.4

Müsavat Dervişoğlu :%1.2

Ümit Özdağ :%1.2

Yavuz Ağıralioğlu :%1.0

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Liverpool'u korkutan hakem Galatasaray maçında: Sedat Kaya nedenini açıkladı
Güllü'nün patronundan şok iddia! "Görmemesi gereken bir şey gördü"
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Türkiye
Köy evinde aile vahşeti: Anne ve babasını katletti
Köy evinde aile vahşeti: Anne ve babasını katletti
Yozgat'ta feci trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti 3 yaralı
Yozgat'ta feci trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti 3 yaralı
Erdoğan ABD dönüşünde Kabine toplantısında!
Erdoğan ABD dönüşünde Kabine toplantısında!