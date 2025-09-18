AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!

Yayınlanma:
Güncelleme:
AKP, tarihinde ilk kez girdiği bir seçimden ikinci parti olarak çıkmasının ardından CHP'ye adeta savaş açtı. En güçlü Cumhurbaşkanı adayı ve onlarca belediye başkanı tutuklanan, İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanan, partinin başına dahi kayyum atanma tehlikesi yaşayan CHP, bütün baskılara rağmen anketlerde farkı açmaya devam ediyor. İşte CHP'nin farkı 6 puana çıkardığı Eylül ayının son anketi.

31 Mart yerel seçimlerinde kuruldığu tarihten beri ilk defa bir seçimi kaybeden AKP, seçimlerin ardından CHP'ye yönelik yargı hamlesini devreye aldı.

Ekim 2024'te Esenyurt ile başlayan operasyonlar, Anadoluya da sıçradı. Aradan geçen 10 ayda İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil 15 belediye başkanı tutuklanan CHP'de, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise bir süre ev hapsinde kaldıktan sonra görevine iade edildi.

Tutuklanan 15 belediye başkanından 12'si, CHP'nin 27 ilçeyi kazandığı İstanbul'dan.

Esenyurt ile başlayan operasyonlar İstanbul’dan Anadolu’ya sıçradı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tarihi bir başarı elde eden CHP’de, 15 belediye başkanı tutuklandı, bir başkan ev hapsine alındı. Ekrem İmamoğlu dahil, İstanbul'da seçilen 27 CHP'li belediye başkanından 12'si cezaevinde. Bazı belediyelere kayyum atandı, bazıları ise AKP’ye geçti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Gürses olmak üzere bazı belediye başkanları ise, şantaj tutuklama tehditleri iddiası gölgesinde AKP saflarına katıldı.

AKP, yerel seçimlerin ardından 17'si Yeniden Refah Partisi, 10'u CHP, 7'si İYİ Parti ve 10'u bağımsız olmak üzere toplam 60 belediye başkanını transfer etti.

BÜTÜN BASKILARA RAĞMEN CHP FARKI AÇMAYA DEVAM EDİYOR

Yerel seçimleri yüzde 35.48 oy oranıyla ikinci bitiren AKP'nin CHP'ye yönelik yürüttüğü operasyonlarla oy oranını yüzde 30'un altına düşürdü.

Operasyonlara ilişkin seçmeni ikna edemeyen ve büyük bir erime yaşayan AKP'deki düşüş sürerken, Eylül ayının son anketi de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı memnun etmedi.

CHP, HBS Araştırma Şirketi tarafından 32 şehirde 3 bin 200 seçmen ile yüz yüze yapılan son ankette, yüzde 33.9 oy oranıyla AKP'nin 6.1 puan önünde birinci sırada yer aldı. AKP'nin oyu ise yüzde 27.8'de kaldı.

İşte o çarpıcı anket sonucu:

- CHP: Yüzde 33.9

- AKP: Yüzde 27.8

- DEM Parti: Yüzde 8.1

- MHP: Yüzde 7.0

- İYİ Parti: Yüzde 5.8

- Zafer Partisi: 5.0

- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4.3

- TİP: Yüzde 1.7

- Anahtar Parti: Yüzde 1.6

- Diğer: Yüzde 4.8

hbs-anket.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

