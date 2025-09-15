Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
İktidara yakınlığıyla bilinen ORC Araştırma Şirketi eylül ayı anketini yayınladı. Anket sonucunda AKP'nin oylarındaki erime dikkatlerden kaçmadı.
İktidara yakınlığıyla bilinen ORC Araştırma Şirketi 12-14 Eylül tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
26 ilde katılımcılara siyasi parti isimlerinin ayrı ayrı okunarak "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna toplamda 26 ilden 3400 yurttaş yanıt verdi.
Yapılan anket sonuçları şu şekilde:
- CHP: % 32.5
- AKP: %29.9
- DEM: %7.9
- MHP: %7.5
- İYİ Parti: % 5.9
- Zafer Partisi: %3.6
- Yeniden Refah Partisi: %2,9
- Yerli ve Milli Parti: %2,3
- Saadet Partisi: %1.9
- Anahtar Parti: %1.8
- Büyük Birlik Partisi: %1.6
- Diğer: %2.2