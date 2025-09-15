Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları

Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Yayınlanma:
İktidara yakınlığıyla bilinen ORC Araştırma Şirketi eylül ayı anketini yayınladı. Anket sonucunda AKP'nin oylarındaki erime dikkatlerden kaçmadı.

İktidara yakınlığıyla bilinen ORC Araştırma Şirketi 12-14 Eylül tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

26 ilde katılımcılara siyasi parti isimlerinin ayrı ayrı okunarak "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna toplamda 26 ilden 3400 yurttaş yanıt verdi.

Yapılan anket sonuçları şu şekilde:

  • CHP: % 32.5
  • AKP: %29.9
  • DEM: %7.9
  • MHP: %7.5
  • İYİ Parti: % 5.9
  • Zafer Partisi: %3.6
  • Yeniden Refah Partisi: %2,9
  • Yerli ve Milli Parti: %2,3
  • Saadet Partisi: %1.9
  • Anahtar Parti: %1.8
  • Büyük Birlik Partisi: %1.6
  • Diğer: %2.2

g05zwoawcaayo9gjpg-ryioix8h0yjf42bdfolhq.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Siyaset
CHP'li Başarır 'Hala geç değil' diyerek Kılıçdaroğlu'na seslendi: Onun için oy toplayanlar gaz yediğinde çıkıp açıklama yapmadı
CHP'li Başarır 'Hala geç değil' diyerek Kılıçdaroğlu'na seslendi: Onun için oy toplayanlar gaz yediğinde çıkıp açıklama yapmadı
Erdoğan'dan İsrail ile ticaret açıklaması
Erdoğan'dan İsrail ile ticaret açıklaması