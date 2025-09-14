Ağustos ayı anketinde de sonuç değişmedi: Rakip kim olursa olsun Erdoğan kaybediyor

Seçim anketleri sıcak siyaset gündeminde merak konusu oluyor. Aylık araştırmalarda ise ana muhalefet partisi ve geçen yerel seçimlerde birinci çıkan CHP zirvedeki yerini koruduğu görülüyor. GÜNDEMAR Araştırma, 20-26 Ağustos tarihlerinde 60 ilden 2 bin 225 katılımcı ile bir anket çalışması gerçekleştirdi. “Türkiye Gündemi” araştırmasında seçmenlere, “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Kararsızlar, fikrim yok diyenler ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra çıkan sonuç dikkat çekti. Buna göre CHP’nin oy oranı yüzde 35,42 olarak kaydedilirken, AK Parti yüzde 30,18 ile ikinci sırada yer aldı.

Ankette DEM Parti’nin oranı yüzde 8,26; Zafer Partisi’nin oranı yüzde 6,57; MHP’nin oranı yüzde 6,32; İYİ Parti’nin oranı yüzde 4,13; Yeniden Refah Partisi’nin oranı yüzde 3,34 düzeyinde ölçüldü. Diğer partiler yüzde 2,64’lük toplam oy alırken, Anahtar Parti yüzde 1,62 ve Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,53 seviyesinde kaydedildi.

ERDOĞAN ÜÇ RAKİBİNE KARŞI KAZANAMADI

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur senaryolarında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sık sık ismi öne çıkan ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel karşısında güçlü çıkamadı.

Ekrem İmamoğlu: %55,29 – Recep Tayyip Erdoğan: %44,71

Mansur Yavaş: %58,78 – Recep Tayyip Erdoğan: %41,22

Özgür Özel: %51,54 – Recep Tayyip Erdoğan: %48,46

Bu sonuçlarla Erdoğan’ın üç ayrı aday karşısında da kaybettiği görüldü.