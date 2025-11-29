Özgür Özel'den teşekkür konuşması: Bütün Türkiye'ye gösterdiniz ki CHP iktidara hazırdır

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı dün başladı. Kurultayda genel başkanlık seçimi ise bugün Ankara Arena'da gerçekleştirildi.

CHP Kurultayı'nda en kritik gün! Özgür Özel bir yılda üçüncü kez genel başkan seçildi

OYLARIN TAMAMINI ALDI

Özgür Özel'in tek aday olarak girdiği seçimde bin 357 delege sandığa gitti. Bin 333 oy geçerli sayılırken 24 oy geçersiz sayıldı. Özel, geçerli sayılan oyların tamamını alarak, yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi.

Özel, böylece son bir yılda üçüncü, son iki yılda ise dördüncü kez genel başkan seçilmiş oldu.

"TARİHİ SORUMLULUĞUNUN BİLİNCİ"

Seçim sonucunun açıklanmasının ardından partililere teşekkür konuşması yapan Özel, belirtilen saatte salonda hazır bulundukları için tüm partililere teşekkür etti. Özel, partililere seslenerek, "Büyük bir disiplinle ve tarihi sorumluluğunun bilinciyle harika bir gün geçirdiniz. Divan heyetimize, bütün delegelere, il ve ilçe başkanlarımıza gerçekleştirdiğiniz bu kurultay için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN TÜRKİYE'YE GÖSTERDİNİZ Kİ CHP İKTİDARA HAZIRDIR"

Özgür Özel, konuşmasının devamında, "Bütün Türkiye'ye gösterdiniz ki CHP iktidara hazırdır" diyerek, şunları söyledi:

"Alınan oylardan üçünü bile kendime yazmıyorum. Bu sizin başarınız. Bugün başka bir sabaha uyandık yarın bambaşka bir sabaha uyanacağız. CHP'nin bir olduğunu, birbirine güvenin tam olduğunu, hedefinin iktidar olduğunu gösterdiniz.

"TARİHİ SORUMLULUĞUMUN FARKINDAYIM"

Ben tarihi sorumluluğumun farkındayım. Hiçbirimiz yorulmaya, üşenmeye, bir birimizle uğraşmaya yeltenemeyiz. Çünkü vazife CHP'yi iktidar yapmak ülkeyi bir kez daha kurtarmak zorundayız."