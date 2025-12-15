Saadet liderinden Cumhur İttifakı'na yeşil ışık mı? Arıkan'dan çarpıcı açıklama!

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, katıldığı TV programında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arıkan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun bir görüşme yaptık. Türkiye'deki gelişmeler ve Gazze merkezli bir görüşmeydi" dedi.

Mahmut Arıkan: İktidarımızda ahlak devrimi olacak

Lider Haber TV'de "Soruyoruz" programına konuk olan Arıkan, gazeteci Neşe Berber'in sorularını yanıtları.

"OTURUP KONUŞMAMIZ LAZIM"

Açıklamalarında, "Bunla olurum, bunla olmam" demeyeceklerini söyleyen Saadet Partisi lideri Arıkan, "İlke, prensip ortada. Önce ahlak ve maneviyat, üretime dair kalkınma, şahsiyetli bir dış politika... Bunun alt başlıklarını konuşacağız. Nasıl 74'te konuştuk, nasıl ki 77'de konuştuk, 97'de konuştuk. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli hükümetlerini ortaya koyduk. Konuşmamız lazım. Yine konuşuruz. Bu kesinlikle olur, bu kesinlikle olmaz demiyoruz" ifadelerini kullandı.

"AÇIK OLDUĞUNUZU SÖYLÜYORSUNUZ"

Arıkan, Berber'in, "Buradan açık olduğunuzu, Ak Parti'den, MHP'den, Cumhur İttifakı'ndan anlaşabileceğiniz şartlar oluşursa olabileceğiniz söylüyorsunuz" şeklindeki yorumunu başıyla onayladıktan sonra, "Bu cümlem lütfen yanlış anlaşılmasın. Bazen bunu deyince ertesi gün bakıyorum, 'Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na gidiyor' yok böyle bir şey. ben böyle bir şey demedim" dedi.

Arıkan'ın bu açıklaması, "Cumhur İttifakı'na yeşil ışık" olarak yorumlandı.

TEKLİF GELDİ Mİ?

Gazeteci Neşe Berber'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmede ittifak teklifinde bulunup bulunmadığı sorusuna ise Arıkan "Hayır böyle bir şey olmadı. Böyle bir teklifte bulunmadı" cevabını verdi.