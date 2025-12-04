Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi

Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Yayınlanma:
Formula 1 hafta sonu sırasında Las Vegas'ta gerçekleşen açık artırmada, bu ultra nadir otomobil koleksiyoncular arasında kıyasıya bir açık artırmaya sahne oldu.

Gordon Murray'nin S1 LM modeli, 20,63 milyon dolara (yaklaşık 17,9 milyon avro) satılarak müzayedede satılan en pahalı yeni otomobil olarak tarihe geçti.

S1 LM, gizemli bir koleksiyoncu tarafından satın alınan ve üretilen sadece beş üniteden biridir. Koleksiyoncu, bunlardan birini satmaya karar vermiştir.

Gösteri, helikopterle getirilen aracın etkileyici bir sunumla alana ulaşmasıyla başladı.

20 MİLYON DOLARLIK İMZA: SADECE BİR ARAÇ DEĞİL, BİR DENEYİM

autobond-3.png

Bu yüksek meblağ, alıcıya sadece nadir bir araba değil, aynı zamanda mühendislik sürecinin aktif bir parçası olma şansı da sunuyor. Gordon Murray Special Vehicles, S1 LM’den yalnızca 5 adet üretmeyi planlıyor ve Şasi No: 1’in yeni sahibi, bu özel projenin merkezine yerleşecek. Satın alma işlemi, bir dizi eşsiz ayrıcalığı beraberinde getiriyor.

Yeni sahip, otomobilin son tasarım ve teknik özelliklerinin belirlenmesi için bizzat Gordon Murray S1 LM‘in yaratıcısı Gordon Murray ile bir araya gelecek. Bu, aracın kişiselleştirilmesi ve Murray’in felsefesini ilk elden deneyimleme fırsatı anlamına geliyor. Ayrıca, araç sahibine mühendislik ekibine geri bildirimde bulunabileceği özel geliştirme sürüşü seansları da sunulacak. Bu seanslara, üç kez Indy 500 şampiyonu efsanevi pilot Dario Franchitti de katılarak sürüş dinamiklerine katkıda bulunacak.

autobond-2-1.png

Bu deneyim, otomobilin teslimatından çok önce başlıyor. Son olarak, araç sahibine otomobilinin geliştirme ve üretim sürecini detaylıca anlatan, 500 sayfalık özel bir kitap hediye edilecek. Bu koleksiyonluk eser, Gordon Murray’in not defterinden orijinal eskizleri ve kişisel notlarını da içererek aracın hikayesini ölümsüzleştirecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Yaşam
Yürek ısıtan görüntüler: Topladıkları mandalinaları engelli arkadaşlarına gönderdiler
Yürek ısıtan görüntüler: Topladıkları mandalinaları engelli arkadaşlarına gönderdiler
Spotify Wrapped 2025 yayında! İşte en çok dinlenenler
Spotify Wrapped 2025 yayında! İşte en çok dinlenenler