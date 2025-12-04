Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi

Gordon Murray'nin S1 LM modeli, 20,63 milyon dolara (yaklaşık 17,9 milyon avro) satılarak müzayedede satılan en pahalı yeni otomobil olarak tarihe geçti.

S1 LM, gizemli bir koleksiyoncu tarafından satın alınan ve üretilen sadece beş üniteden biridir. Koleksiyoncu, bunlardan birini satmaya karar vermiştir.

Gösteri, helikopterle getirilen aracın etkileyici bir sunumla alana ulaşmasıyla başladı.

20 MİLYON DOLARLIK İMZA: SADECE BİR ARAÇ DEĞİL, BİR DENEYİM

Bu yüksek meblağ, alıcıya sadece nadir bir araba değil, aynı zamanda mühendislik sürecinin aktif bir parçası olma şansı da sunuyor. Gordon Murray Special Vehicles, S1 LM’den yalnızca 5 adet üretmeyi planlıyor ve Şasi No: 1’in yeni sahibi, bu özel projenin merkezine yerleşecek. Satın alma işlemi, bir dizi eşsiz ayrıcalığı beraberinde getiriyor.

Yeni sahip, otomobilin son tasarım ve teknik özelliklerinin belirlenmesi için bizzat Gordon Murray S1 LM‘in yaratıcısı Gordon Murray ile bir araya gelecek. Bu, aracın kişiselleştirilmesi ve Murray’in felsefesini ilk elden deneyimleme fırsatı anlamına geliyor. Ayrıca, araç sahibine mühendislik ekibine geri bildirimde bulunabileceği özel geliştirme sürüşü seansları da sunulacak. Bu seanslara, üç kez Indy 500 şampiyonu efsanevi pilot Dario Franchitti de katılarak sürüş dinamiklerine katkıda bulunacak.

Bu deneyim, otomobilin teslimatından çok önce başlıyor. Son olarak, araç sahibine otomobilinin geliştirme ve üretim sürecini detaylıca anlatan, 500 sayfalık özel bir kitap hediye edilecek. Bu koleksiyonluk eser, Gordon Murray’in not defterinden orijinal eskizleri ve kişisel notlarını da içererek aracın hikayesini ölümsüzleştirecek.