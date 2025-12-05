Merve Dizdar'ın evi yıkılacak! "Allah düşmanıma nasip etsin"

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlarken yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Dizdar, oturduğu evin kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılacak olması nedeniyle mecburi bir taşınma telaşına girdiğini belirtti.

Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Taşınıyoruz biz. Ev kentsel dönüşüme girdiği için yıkılacak. O yüzden taşınma stresimiz var. En sevmediğim şey taşınma. Ya ne kadar üzücü bir şey, o kadar üzülüyorum ki. Düşmanıma Allah taşınmayı nasip etsin. Yani düşmanıma ettiğim bir bedduadır bu. O taşınma sırasındaki kaos falan. Ben düzen ve disiplin insanıyım."