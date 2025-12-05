Merve Dizdar'ın evi yıkılacak! "Allah düşmanıma nasip etsin"

Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Merve Dizdar, kentsel dönüşüm nedeniyle evininin yıkılacağını açıkladı. Dizdar, taşınma sürecini "Allah düşmanıma nasip etsin" diyerek anlattı.

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlarken yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Dizdar, oturduğu evin kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılacak olması nedeniyle mecburi bir taşınma telaşına girdiğini belirtti.

merve-dizdar-ev.webp

Yunus Günçe'nin evinde yangın çıktıYunus Günçe'nin evinde yangın çıktı

" DÜŞMANIMA ETTİĞİM BİR BEDDUADIR BU"

Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Taşınıyoruz biz. Ev kentsel dönüşüme girdiği için yıkılacak. O yüzden taşınma stresimiz var. En sevmediğim şey taşınma. Ya ne kadar üzücü bir şey, o kadar üzülüyorum ki. Düşmanıma Allah taşınmayı nasip etsin. Yani düşmanıma ettiğim bir bedduadır bu. O taşınma sırasındaki kaos falan. Ben düzen ve disiplin insanıyım."

merve-dizdar.webp

Muhabirlerin eşya toplama, kıyafetler ve tabloların paketlenmesi hakkındaki soruları karşısında stresinin daha da arttığını belirten Dizdar, "Şu an saydıklarınız bile üzerime yük bindirdi. Hayatım dağınık oluyor böyle. Beni bitirdiniz, gidiyorum" diyerek röportajı esprili bir şekilde sonlandırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

