22 yıllık buzlar eridi! İbrahim Tatlıses ve Asena barıştı

Magazin dünyasının en çok konuşulan küslüklerinden biri sona erdi. Yaklaşık 4 yıl süren birlikteliklerinin ardından yollarını ayıran ve on yıllardır bir araya gelmeyen İbrahim Tatlıses ile Asena, aralarındaki buzları eritti. 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile evlenen ve 2013'te boşanan İbrahim Tatlıses ile 2017'de Hasan Dere ile evlenip geçtiğimiz Ekim ayında boşanan Asena, bekar hayatlarına geri dönmelerinin ardından profesyonel bir projede buluştu.

YILBAŞI ÇEKİMİNDE SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

Evliliği süresince sahnelerden uzak kalan Asena, boşandıktan sonra hızlı bir dönüş yaparak art arda sahne almaya başlamıştı. Posta'nın haberine göre, yoğun bir konser maratonu içinde olan İbrahim Tatlıses’in yılbaşı özel programı için dün akşam gerçekleştirdiği çekimlere Asena da katıldı. Bu buluşma, ikilinin 22 yıl sonra ilk kez aynı karede yer alması anlamına geliyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ASENA VE TATLISES

İlişkileri bittikten sonra uzun yıllar birbirleri hakkında açıklama yapmaktan kaçınan veya gergin diyaloglarla gündeme gelen ikilinin bu hamlesi, hayranları arasında büyük heyecan yarattı. Her iki ismin de evliliklerini noktalamış olması, sosyal medyada "eski dostlar yeniden bir arada" yorumlarına neden oldu. Yılbaşı gecesi ekrana gelecek olan programda, ikilinin sahnede nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.