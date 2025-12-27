22 yıllık buzlar eridi! İbrahim Tatlıses ve Asena barıştı

22 yıllık buzlar eridi! İbrahim Tatlıses ve Asena barıştı
Yayınlanma:
Bir döneme damga vuran ve tam 22 yıldır küs olan İbrahim Tatlıses ile Asena, sürpriz bir gelişmeyle yeniden bir araya geldi. İkilinin yolları, Tatlıses’in yılbaşı özel programı çekimlerinde kesişti.

Magazin dünyasının en çok konuşulan küslüklerinden biri sona erdi. Yaklaşık 4 yıl süren birlikteliklerinin ardından yollarını ayıran ve on yıllardır bir araya gelmeyen İbrahim Tatlıses ile Asena, aralarındaki buzları eritti. 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile evlenen ve 2013'te boşanan İbrahim Tatlıses ile 2017'de Hasan Dere ile evlenip geçtiğimiz Ekim ayında boşanan Asena, bekar hayatlarına geri dönmelerinin ardından profesyonel bir projede buluştu.

YILBAŞI ÇEKİMİNDE SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

Evliliği süresince sahnelerden uzak kalan Asena, boşandıktan sonra hızlı bir dönüş yaparak art arda sahne almaya başlamıştı. Posta'nın haberine göre, yoğun bir konser maratonu içinde olan İbrahim Tatlıses’in yılbaşı özel programı için dün akşam gerçekleştirdiği çekimlere Asena da katıldı. Bu buluşma, ikilinin 22 yıl sonra ilk kez aynı karede yer alması anlamına geliyor.

Ümit Besen tebriklere dayanamadı: 8 yıl sonra gerçeği açıkladıÜmit Besen tebriklere dayanamadı: 8 yıl sonra gerçeği açıkladı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ASENA VE TATLISES

İlişkileri bittikten sonra uzun yıllar birbirleri hakkında açıklama yapmaktan kaçınan veya gergin diyaloglarla gündeme gelen ikilinin bu hamlesi, hayranları arasında büyük heyecan yarattı. Her iki ismin de evliliklerini noktalamış olması, sosyal medyada "eski dostlar yeniden bir arada" yorumlarına neden oldu. Yılbaşı gecesi ekrana gelecek olan programda, ikilinin sahnede nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meclis'te neler oldu neler
Meclis'te neler oldu neler
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
Altını olan bayram etti! Bu rekor akıllara durgunluk verdi
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Magazin
Ümit Besen tebriklere dayanamadı: 8 yıl sonra gerçeği açıkladı
Ümit Besen tebriklere dayanamadı: 8 yıl sonra gerçeği açıkladı
Ünlü rock grubu The Cure üyesi yıldız hayatını kaybetti
Ünlü rock grubu The Cure üyesi yıldız hayatını kaybetti