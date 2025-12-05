Yunus Günçe'nin evinde yangın çıktı

Ünlü oyuncu Yunus Günçe ve ve eşi Işık Selin Günçe, Milas'taki evinde çıkan yangınla büyük bir tehlike atlattı. Günçe, yangının akşam saatlerinde meydana geldiğini ve hızlı bir müdahale ile kontrol altına alındığını duyurdu.

Günçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün bambaşka işlerimiz vardı ama sabahtan beri temizlik yapıyoruz evde. Çünkü akşam evimizde yangın çıktı. Neyse ki anında müdahale ettik" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından harekete geçen Milas Jandarma Komutanlığı ve Milas İtfaiyesi'ne teşekkürlerini ileten Günçe, ekiplerin hem çok hızlı hem de ilgili davrandığını belirtti.

"ÇOK CİDDİ BİR ŞEY ATLATTIK"

Komşularının da kendileri kadar çaba gösterdiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Çok ciddi bir şey atlattık. Köpeklerimiz ve biz iyiyiz. Yangının ne kadar korkutucu bir şey olduğunu gördük, yaşadık. Umarız bir daha yaşamayız. Kimse yaşamaz!" sözleriyle yaşadığı korkuyu dile getirdi.