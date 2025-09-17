Mine Tugay isyan etti: Hukuki süreç devam ediyor!

Can Borcu adlı diziyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Mine Tugay, son dönemde magazin gündeminde yer alan iddialara isyan etti.

"Şöhreti yüksek bir kadın olarak yaşadığın zorluklar neler oldu?" sorusuna Tugay, "Ben açıkçası ünlü gibi yaşamıyorum. Hayatımda sadelik ve işlevsellik ön planda. Alanımı kendim belirlediğimden çok fazla zorluk yaşamadım" yanıtını verdi.

"BENİ TANIYANLAR İÇİMİ BİLİR"

Dışarıdan soğuk ama tavrı net bir kadın olarak algılandığını belirten Tugay, bu konuyu şöyle açıkladı:

"Her insana göre değişir bunun cevabı ama ben tavrı net biriyimdir, doğru. Bir yandan bu halim güven de verir. Çünkü strateji geliştirmem, kendi doğrumu söylerim. Tartışmaya da açık biriyimdir. Mesafe konusuna gelirsek yeni tanıştığım insanlarla hemen samimi olmak gibi bir girişkenliğim yoktur. Pek gerçekçi de bulmam bunu. O yüzden de soğuk görünüyor olma ihtimalim çok yüksek. Beni tanıyanlar da içimi bilir, mesafe diye bir şey kalmaz ortada."

"BENİ MAGAZİNE ÇEKMEYE ÇALIŞANLAR VAR"

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Tugay, şu ifadeleri kullandı: