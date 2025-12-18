Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Danla Bilic'ten ilk açıklama

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Danla Bilic'ten ilk açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında bu sabah gözaltına ve saç ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama akşam saatlerinde geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlerin evlerine sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alındı. Saç ve kan örneklerinin alınmasıyla serbest bırakılan ünlülerden Danla Bilic'ten ilk açıklama geldi.

"DEVLETİM TEST İSTEMİŞ VERMEZ MİYİZ?"

whatsapp-image-2025-12-18-at-21-54-21.jpg

Sosyal medya fenomeni Biliç, Instagram hesabından paylaştığı görselde şu ifadeleri kullandı:

“Devletim test istemiş vermez miyiz? Aaa neyse şafakta alınmadık da demeyiz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim canım jandarma gözaltına mı aldılar evlerinde mi ağırladılar anlamadık öyle naziklerdi ki. Hepinize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum komutanlarım. Test sonuçları gelecek hafta belli olacak.”

