Bir ihbar ve iki aylık teknik takip: İşte ünlü isimlere uyuşturucu operasyonunun bilinmeyenleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yakın zamanda Türkiye'nin en çok tanınan simalarına yönelik geniş çaplı bir "uyuşturucu" operasyonu başlattı. Bu operasyonlar kapsamında birbirinden ünlü şarkıcı, oyuncu, haber spikerleri ve fenomenler gözaltına alındı.

Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 4 ünlü serbest bırakıldı

ÜNLÜLERE YÖNELİK İLK GENİŞ ÇAPLI İLK OPERASYON

Türkiye'nin gündemine giren ünlülere yönelik ilk geniş çaplı operasyon, 8 Ekim tarihinde yapılmıştı. Bu operasyon; ünlü şarkıcılar İrem Derici, Hadise Açıkgöz, Ziynet Sali, oyuncular Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünağaç, Demet Evgar, Zeynep Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat, Duygu Özaslan Mutaf ve avukat Feyza Altun'a yönelik gerçekleştirilmişti.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda savcılık ifadeleri ortaya çıktı: Ünlü isimler kendilerini böyle savundu

İKİNCİ OPERASYON SPİKERLERE

İkinci operasyon ise 9 Aralık'ta kamuoyunda bilinen ünlü spikerlere yönelik düzenlenmişti. Bu operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile spikerler Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet bulunuyordu. Soruşturma kapsamında Ersoy'un ardından dün Cebeci de tutuklandı.

SON OPERASYON YİNE GÜNDEMDE

Bugün düzenlenen operasyonda ise şarkıcı Aleyna Tilki, oyucu İrem Sak, fenomen Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü adreslerinde bulunamadı. Yurt dışında bulunduğu belirlenen Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, Sevval Şahin hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

BİR İHBAR VE İKİ AYLIK TEKNİK TAKİP

Gazeteci İhsan Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonların nasıl başladığını, soruşturmanın seyrini ve süreç boyunca yaşananları şu şekilde anlattı:

"Uyuşturucu soruşturmasının fitilini ateşleyen isim, ünlülerin dostu Sercan Yaşar oldu.

Sercan Yaşar hakkında, uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı yönünde yapılan bir ihbar üzerine teknik takip başlatıldı.

Zekeriyaköy’de ikamet etmesi nedeniyle soruşturma jandarma tarafından yürütüldü. Aylar süren teknik takibin ardından Sercan Yaşar, 27 Kasım günü 'Uyuşturucu madde kullanmak ve satmak' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaba tabirle yöneltilen suçlama, torbacılık iddiasıydı. Sercan Yaşar, ilk ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını kabul etti; ancak satış yaptığını kesin bir dille reddetti. Evinde yapılan aramada kavanoz içerisinde 5 gram esrar ele geçirildi. Yaşar, jandarma ekiplerine telefonunun ve elektronik cihazlarının şifrelerini verdi; dijital inceleme başlatıldı. İlk ifadesinde herhangi bir isim vermedi, kimseyi suçlamadı ya da işaret etmedi. Ancak bu ifadenin ardından dosya dikkat çekici şekilde genişledi. Kısa süre sonra, aralarında Ela Rümeysa Cebeci’nin de bulunduğu üç spiker gözaltına alındı.

İKİNCİ İFADESİNDE DE 'SATICILIK' İDDİASINI REDDETTİ

Yaklaşık bir hafta sonra Sercan Yaşar, cezaevinden savcılığa getirildi ve yeniden ifade verdi. Savcılık sorgusunda kendisine açıkça 'Uyuşturucu satışı yapıp yapmadığı, kimlere sattığı' soruldu. Sercan Yaşar, ikinci ifadesinde de satış iddialarını reddetti ve yine hiçbir isimden bahsetmedi. Buna rağmen soruşturma bir kez daha derinleşti. Bu ifadenin hemen ardından jandarma ekipleri, Mehmet Akif Ersoy ve beraberindeki isimlere yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

ÜÇÜNCÜ İFADEDE ÜNLÜLERE OPERASYON

Ve dün… Sercan Yaşar bir kez daha cezaevinden savcılığa getirildi. Bu kez savcılıkta saatler süren uzun bir ifade verdi. Savcının odasında uzun süre kalan Yaşar’ın ifadesinin ardından bir operasyon daha yapıldı. Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı.

"SAVCILIK HER DETAYI BİLİYOR"

Dosyadaki dikkat çekici detay ise şu: Sercan Yaşar, ilk iki ifadesinde hiçbir isim vermemesine rağmen her ifadenin ardından gözaltı ve operasyonlar gerçekleştirildi.

Buradan da şu anlaşılıyor: Soruşturma savcısı bugüne kadar gözaltına alınan ve bundan sonra alınacaklarla ilgili her detayı biliyor. Yani savcılığın elinde Sercan Yaşar’dan bağımsız bilgiler ve deliller de var."