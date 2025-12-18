Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 4 ünlü serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız İstanbul il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Haklarında gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün ise adreslerinde bulunamadığı belirtilmişti. Adreslerinde bulunamayan ve yurt dışında bulundukları belirlenen Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, Sevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılık, ünlü isimler hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan soruşturmayı sürdürüyor.

KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINARAK SERBEST BIRAKILDILAR

Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç ve Sena Yıldız, uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örneklerinin alınarak test yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Dört ünlü isim, kan ve saç örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İKİ İSME "FUHUŞ" İDDİASIYLA DA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'ın aktardığına göre; haklarında yakalama kararı verilen Mert Vidinli ve Cihanna ismiyle bilinen Cihan Şensözlü hakkında “fuhuş” iddiasıyla da gözaltı kararı verilerek yakalama kararı çıkarıldı.

EVİNDE 5 GRAM ESRAR VE ESRAR ÖĞÜTME APARATI ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildiği öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile spiker Ela Rümeysa Cebeci de uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Ersoy ve Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif çıkmıştı.

Sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar da tutuklanmış, savcıya ifadeye verdikten sonra "etkin pişmanlık hükümlerinden" faydalanarak tahliye edilmişti. Yaşar'ın ismi Ersoy ile beraber geçmişti.

Soruşturmayla ilgili Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni iş insanı Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında da, "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

Ünlülere 8 Ekim tarihinde yapılan operasyonda ise; sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat, şarkıcı İrem Derici, oyuncu Kubilay Aka, oyuncu Kaan Yıldırım, şarkıcı Hadise Açıkgöz, oyuncu Berrak Tüzünağaç, sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan Mutaf, oyuncu Demet Evgar Babataş, oyuncu Zeynep Meriç Aral Keskin, oyuncu Özge Özpirinçci, oyuncu Mert Yazıcıoğlu, avukat Feyza Altun, sunucu Defne Samyeli'nin kızları Derin Talu ve Deren Talu, şarkıcı Ziynet Sali, oyuncu Birce Akalay, tiyatro oyuncusu Metin Akdülger ve oyuncu Ceren Moray Orcan gözaltına alınmıştı.

Bu isimlerden kan ve saç örnekleri alınarak uyuşturucu testi yapılmıştı. Yapılan analizlerde Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay'ın saç örneklerinde kokain, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kan örneklerinde "THC-COOH" adlı uyuşturucu madde tespit edilmişti.

Testlerde, Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter'in kan ve saç örneklerinde yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaç etken maddelerine rastlanmıştı.

Analizlerde, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci Yamantürk'ün saç ve kan örneğinde herhangi bir madde tespit edilmemişti.