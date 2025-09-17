Ünlü sunucu ve eşine eski çalışanından şantaj ve tehdit!

Ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı’nın eşi Mustafa Namlı, eski çalışanları Umut U. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Namlı, dilekçesinde Umut U.’nun 17 aydır kendisi ve eşi Nur Tuğba Namlı’ya yönelik şantaj, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, ayrıca isimlerini kullanarak kurumlara asılsız mailler gönderdiğini ileri sürdü.

9 KEZ ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ıın haberine göre, lojistik alanında faaliyet gösteren aile şirketinde çalışırken işine son verilen Umut U.’nun, bu gelişmenin ardından tehdit ve şantaj eylemlerine başladığı iddia edildi.

Mustafa Namlı, dilekçesinde 9 kez şikâyetçi olduklarını ve gerekli önlemlerin alınmasını talep ettiklerini belirtti.

"AİLEMİN PSİKOLOJİSİNİ BOZMAKTA VE ENDİŞE YARATMAKTADIR"

Suç duyurusu dilekçesinde özetle şunlara yer verildi: