Ünlü sunucu ve eşine eski çalışanından şantaj ve tehdit!

Ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı ve eşi Mustafa Namlı, eski çalışanları Umut U.’nun 17 aydır süren şantaj, tehdit ve hakaretlerine karşı savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı’nın eşi Mustafa Namlı, eski çalışanları Umut U. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Namlı, dilekçesinde Umut U.’nun 17 aydır kendisi ve eşi Nur Tuğba Namlı’ya yönelik şantaj, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, ayrıca isimlerini kullanarak kurumlara asılsız mailler gönderdiğini ileri sürdü.

9 KEZ ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ıın haberine göre, lojistik alanında faaliyet gösteren aile şirketinde çalışırken işine son verilen Umut U.’nun, bu gelişmenin ardından tehdit ve şantaj eylemlerine başladığı iddia edildi.

Mustafa Namlı, dilekçesinde 9 kez şikâyetçi olduklarını ve gerekli önlemlerin alınmasını talep ettiklerini belirtti.

"AİLEMİN PSİKOLOJİSİNİ BOZMAKTA VE ENDİŞE YARATMAKTADIR"

Suç duyurusu dilekçesinde özetle şunlara yer verildi:

"Kendisine avukatım aracılığıyla bu durumun asılsız olduğunu ve bu tacizleri durdurması gerektiğini ilettik. Umut U., uyarılarımıza rağmen tehdit, şantaj ve hakaretlerine devam etmektedir. Umut U.’nun bu eylemleri nedeniyle tam 9 kez savcılığa şikâyetçi olduk. Israrlı takip, tehdit ve hakaret suçlarından hakkında davalar açıldı. Ancak Umut U. aynı eylemlerine ısrarlı şekilde devam etmektedir. Bu eylemleri benim ve ailemin psikolojisini bozmakta ve endişe yaratmaktadır. Umut U.’dan şikayetçiyiz. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz."

