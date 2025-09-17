"Cehennemi yaşadım" diyen Gül Onat sağlık durumunu açıkladı

Sihirli Annem’de canlandırdığı “Perihan” karakteriyle hafızalara kazınan 71 yaşındaki usta oyuncu Gül Onat, sosyal medya hesabından sağlık durumunu sevenleriyle paylaştı.

Geçtiğimiz yıl pankreas kanseri olduğunu açıklayan Onat, uzun ve zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini belirtti:

"En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanserine ‘niye ben’ demedim, kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim, adeta cehennemi yaşadım."

Hem kemoterapi hem de radyoterapi gördüğünü söyleyen Onat, hastalığın bağırsaklarına nüksettiğini ifade ederek yeniden büyük bir ameliyat geçirdiğini açıkladı. Usta oyuncu, "Bağırsaklarım altı aydır bir torbaya boşalıyor." dedi.

"10 YAŞINDA BİR ÇOCUK RUHU TAŞIYORUM"

Ameliyat öncesinde rahim ve yumurtalıklarının alınacağını öğrendiğinde bile espri yapabildiğini belirten Onat, "Ben artık yavrulayamayacak mıyım" diyerek bu duruma da gülerek yaklaştığını söyledi.

"10 yaşında bir çocuk ruhu taşıyorum. Her zorlukla dalga geçin, çocuk tarafınızı kaybetmeyin." diyen Onat, esprili yaklaşarak süreci daha hafif geçirdiğini vurguladı.

