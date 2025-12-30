George Clooney ve eşi Fransız vatandaşı oldu

Dünyaca ünlü oyuncu George Clooney ile eşi Amal Clooney, ikiz çocuklarıyla birlikte Fransız vatandaşı oldu.

Hollywood’un efsane aktörü George Clooney ve Lübnan asıllı İngiliz eşi Amal Clooney, ailece flaş bir karara imza atarak Fransız vatandaşlığı aldı.

Bir süredir Fransa’nın güneyindeki Provence bölgesinde yaşayan çiftin, 8 yaşındaki ikiz çocuklarıyla birlikte vatandaşlık hakkı kazandığı duyuruldu.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

George Clooney, Amal Clooney ve çocuklarının Fransız vatandaşı olma kararı, resmi gazetede yayımlandı.

George Clooney, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda bu kararın sinyallerini vermişti. Ailesini ve çocuklarını gözlerden uzak tutmaya çalışan ünlü oyuncu, Fransa’nın özel hayatın gizliliğini koruyan yasalarını övmüş, paparazzilere karşı çocuklarını en iyi bu şekilde koruyabileceğini ima etmişti.

Clooney çifti, sık seyahat etseler de Fransa'yı "dünyada en mutlu oldukları yer" olarak tanımlıyordu.

HOLLYWOOD’DA YENİ AKIM MI?

George Clooney, Fransız vatandaşlığını seçen tek ünlü isim değil. Geçtiğimiz günlerde ABD bağımsız sinemasının ünlü yönetmenlerinden Jim Jarmusch da Fransız vatandaşlığına başvurmayı planladığını açıklamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

