Somer Sivrioğlu'ndan yaş farkı açıklaması: Gerçeği açıkladı
Yayınlanma:
Ünlü şef Somer Sivrioğlu, sevgilisi Didem Belen’le arasında 21 yaş farkı olduğu iddialarına açıklık getirdi.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, sevgilisi Didem Belen ile aldığı evlilik kararının ardından hakkında çıkan iddialara ilk kez yanıt verdi.

Palandöken’de gerçekleştirdiği romantik evlilik teklifiyle magazin gündemine oturan Sivrioğlu, özellikle yaş farkı ve ilişkinin başlangıç süreciyle ilgili eleştirilere açıklık getirdi.

Palandöken’de 2400 rakımdaki bir Japon restoranını özel olarak açtırarak evlenme teklifi ettiğini belirten 54 yaşındaki Somer Sivrioğlu, sevgilisiyle arasında 21 yaş fark olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"ARAMIZDA 21 DEĞİL, 13 YAŞ FARK VAR"

Hürriyet'ten Cansu Topçu'ya konuşan ünlü şef, "Aramızda 21 değil, 13 yaş fark var. Bu da zaten gayet normal bir fark. Eşimin bu kadar genç gözükmesi tabii ki hoşuma gidiyor, o ayrı konu." dedi.

İlişkisinin ihanet üzerine kurulduğu iddialarını da kesin bir dille yalanlayan Sivrioğlu, Didem Belen ile bir yıldır arkadaş olduklarını ancak duygusal ilişkinin son üç aydır devam ettiğini vurguladı.

"KİMSE KİMSEYİ ALDATMADI"

Sivrioğlu, "İkimiz de ilişkiye başladığımızda yalnızdık. Yani yazıldığı gibi kimse kimseyi aldatmadı. Hayatımda kimse yoktu benim." ifadelerini kullandı.

Düğün hazırlıkları hakkında da bilgi veren ünlü şef, çocuklarının onayını aldığını, Didem Belen ile aralarının çok iyi olduğunu söyledi. Sivrioğlu, büyük ihtimalle yaz aylarında nikah masasına oturacaklarını belirtti.

