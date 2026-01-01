Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Yusuf Güney'den flaş çıkış: Her şeyi anlatacağım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta ifadeye çağrılan Yusuf Güney ifadeye çağrıldığı tarihte şehir dışında bulunması üzerine ifadeye gitmek için ek süre istemişti. Güney, İstanbul'a döndükten sonra İstanbul Adliyesine giderek savcılığa ifade vermişti.

UYUŞTURUCU TEST SONUCU ÇIKTI

Soruşturma kapsamında uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) kan ve saç örnekleri veren Yusuf Güney'in, uyuşturucu test sonucu açıklandı.

Güney'in saçından alınan örneklerde 'kokain' maddesinin tespit edildiği ortaya çıktı.

Son Dakika | Yusuf Güney'in uyuşturucu test sonucu çıktı

Karara tepki gösteren Güney, "Zavallısınız, nasıl bir oyunun içinde olduğunuzu göremeyecek kadar körsünüz" ifadelerini kullandı.

"BEN UTANILACAK HİÇBİR ŞEY YAPMADIM"

Güney, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi konuşma sırası bende… Ben utanılacak hiçbir şey yapmadım. Bana bunu neden yaptıklarını siz aklı başında olanlar çok iyi biliyorsunuz. Dönen dolaplarda, topluluk olarak geldiğimiz son noktayı da çok iyi biliyorsunuz."

Son dakika! Yusuf Güney serbest bırakıldı: İlk açıklama geldi

"HER ŞEYİ ANLATACAĞIM SİZLERE"

Daha önce yaptığı "astral seyahat" açıklamalarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı, kendisini eleştirenlere "beyinsizler" diyerek seslendi: