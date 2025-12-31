Son Dakika | Yusuf Güney'in uyuşturucu test sonucu çıktı

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Yusuf Güney'in saçından alınan örneklerde 'kokain' maddesi tespit edildi.

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta ifadeye çağrılmıştı. Avukatı aracılığıyla şehir dışında olduğunu belirten Güney, ek süre talep etmişti.

Sabah'ın haberine göre; Yusuf Güney'in saçından alınan örneklerde 'kokain' maddesi tespit edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

