Son dakika! Yusuf Güney serbest bırakıldı: İlk açıklama geldi

Ünlü isimlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz hafta ifadeye çağrılan Yusuf Güney, avukatı aracılığıyla "şehir dışında olduğu" bilgisini paylaşmış ve ek süre talep etmişti.

Sanatçı Yusuf Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi. Güney konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Hasta olduğu gerekçesiyle birkaç gündür sosyal medya hesabı kullanmadığını söyleyen "Elemanın bir tanesi adımı vermiş. “O da içiyor” demiş… Gittim ifademi verdim. Kan, idrar, saç tahlili verdim. Sonuçları bekliyorum" açıklamasında bulundu.

Adliyede ünlüler geçidi... Uyuşturucu soruşturmasında Yusuf Güney Hastanede! Melisa Döngel saç ve kan örneği verdi

Güney'in sosyal medya platformu Instagram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Soruşturma doğrultusunda İstanbul il Jandarmamıza nezaketlerinden ve titiz çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.. Değerli kardeşlerim hayat çok zor insanlık mutsuz ve yetersiz kötülüğü ve yersiz, haksız tavırlarınızı bir kenara bırakın acilen çeki düzen verin düşüncelerinize baktığınız o pencereye bi kardeşiniz olarak rica ediyorum yıllardır sizleri uyarmaya çalıştım en kötüsüne çırpındım durdum ve bu böyle devam edecek bunun önüne asla kimseler geçemeyecek söz veriyorum algıyı değiştirmek için değil bu sözlerim hakikati görün istiyorum ve son olarak Umud ediyor ve inanıyorum ki bu soruşturmalar Aynı titizlikte ve kararlılıkla bu illeti gençlerimizin başına musallat edenleri kumarı, fuhuş bataklığını cocuk istismarcılarını insanların 3 kuruşuna göz diken dolandırıcıları vergi kaçakcılarını uyuşturucu baronlarına da devletimiz gerekeni yapacaktır eminim ve en kısa zamanda bu gerçekleşecektir inanıyor ve güveniyorum Devletimize saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.