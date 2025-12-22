Yusuf Güney sağlık kontrolünde! Uyuşturucudan yakalama kararı vardı

Yayınlanma:
Son dakika... Sanatçı Yusuf Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz hafta ifadeye çağrılan Yusuf Güney, avukatı aracılığıyla "şehir dışında olduğu" bilgisini paylaşmış ve ek süre talep etmişti.

Hakkında gözaltı kararı çıkan Yusuf Güney'in 'astral seyahat' videosu gündem olduHakkında gözaltı kararı çıkan Yusuf Güney'in 'astral seyahat' videosu gündem oldu

Yusuf Güney sağlık kontrolünde! Uyuşturucudan yakalama kararı vardıYusuf Güney sağlık kontrolünde! Uyuşturucudan yakalama kararı vardı

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Sanatçı Yusuf Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi. Güney'in "şüpheli" sıfatıyla ifade vereceği belirtildi.

Ünlü oyuncu Melisa Döngel’in dün, uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği alınıp serbest bırakıldığı belirtildi. Güney'in de Döngel gibi kan ve saç örneği verip serbest kalacağı öğrenildi.

BİRÇOK ÜNLÜ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Sena Yıldız gözaltına alınmıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

