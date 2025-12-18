Hakkında gözaltı kararı çıkan Yusuf Güney'in 'astral seyahat' videosu gündem oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız'ı gözaltına aldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadı. Ayrıca soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu belirlenen Mert Vidinli, Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

YUSUF GÜNEY'İN O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Adresinde bulunamayan ve hakkında gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in, adının uyuşturucu soruşturmasına karışmasıyla birlikte sosyal medyada eski bir videosu gündem oldu.

Güney'in daha önce katıldığı bir programda, sık sık dile getirdiği astral seyahat deneyimleri üzerine sorulan "Astral seyahatlerin sırasında herhangi bir madde kullandın mı?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

Yusuf Güney, şu ifadeleri kullanmıştı: