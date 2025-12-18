Hakkında gözaltı kararı çıkan Yusuf Güney'in 'astral seyahat' videosu gündem oldu

Yayınlanma:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ancak adresinde bulunamayan Yusuf Güney’in, 'astral seyahat' videosu gündem oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız'ı gözaltına aldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadı. Ayrıca soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu belirlenen Mert Vidinli, Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

yusuf-guney.webp

YUSUF GÜNEY'İN O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Adresinde bulunamayan ve hakkında gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in, adının uyuşturucu soruşturmasına karışmasıyla birlikte sosyal medyada eski bir videosu gündem oldu.

Güney'in daha önce katıldığı bir programda, sık sık dile getirdiği astral seyahat deneyimleri üzerine sorulan "Astral seyahatlerin sırasında herhangi bir madde kullandın mı?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

new-project-2025-12-18t110217-685.jpg

Yusuf Güney, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Asla. Çünkü bir maddenin etkisinde kaldığın sürece bilinçaltında sadece sana görmen gerekeni gösterir, sadece orada kalırsın. Yani ruhun gerçek anlamda bedenden ayrılıp o semaları gezeyim, o alemleri gezeyim yapamazsın. Çünkü çıkışa izin vermez bedenin."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Yeşil Pasaport bilmecesi:
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Türkiye
Sigara paketlerinde o dönem bitti! Renk değişti
Sigara paketlerinde o dönem bitti! Renk değişti
Ela Rumeysa Cebeci uyuşturucu iddialarına yanıt verdi!
Ela Rumeysa Cebeci uyuşturucu iddialarına yanıt verdi!