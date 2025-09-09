Fahiş emlak vergisine itiraz süresi bitmedi!

Takdir komisyonları tarafından yapılan ve bazı bölgelerde astronomik fiyatlar belirlenen rayiç bedeliyle ilgili itiraz süresi 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı. Emlak vergisinde fahiş oranlar öngören rayiç bedel belirlemesine tepki yağmıştı.

Takdir komisyonları tarafından belirlenen karşı mükelleflerin dava açma süresi normalde 8 Eylül’de sona erecekti.

Emlak vergilerine esas alınan arsa ve arazi birim değerlerinin belirlenmesinde, takdir komisyonlarının gerçekleştirdiği yüksek oranlı artışlara karşı dava açma süresinin sona erdiği düşünülse de, aslında bu doğru değil. Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve bu tür komisyon kararlarına dava açma süresini sınırlandıran hükmün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesiyle birlikte, mükelleflerin yıl sonuna kadar dava açma hakkı devam ediyor.

DANIŞTAY’DAN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, bu konuda ortaya çıkan yargı kararlarındaki farklılıkları ortadan kaldırmak amacıyla toplandı. Alınan kararda, Anayasa Mahkemesi’nin ilgili düzenlemeyi iptal etmesi nedeniyle, genel dava açma süresi olan 30 gün geçerli olmakla birlikte, en geç kararın alındığı yılın son gününe kadar dava açılabileceği kesin olarak hükme bağlandı.

Vergialgi.com yazarı Mustafa Balcı’nın paylaştığı kararda, emlak vergisi değerlerine yönelik artışlara karşı açılacak davalar için getirilen 15 günlük sürenin, hak arama özgürlüğünü ve hukuk devleti ilkesini ihlal ettiğine dikkat çekildi. Danıştay'ın sonuç bölümünde, “Arsa ve arazi birim değerlerine yönelik takdir komisyonu kararlarına karşı en geç bu kararların alındığı yılın sonunda dava açılabileceğine” dair görüş oy çokluğuyla kabul edildi.

CHP'DEN TEKLİF: ARTIŞ YÜZDE 50 İLE SINIRLANSIN

Öte yandan, fahiş artışlara karşı yasal önlem alınması için siyasi partiler de harekete geçti. CHP milletvekili Adnan Beker’in verdiği kanun teklifinde, takdir komisyonlarının önceki yıla göre yüzde 50’nin üzerinde artış yapmaları halinde, bu artışın en fazla yüzde 50 ile sınırlandırılması öngörülüyor.