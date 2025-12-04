Halil İbrahim Ceyhan'dan 300 bin TL istedi: Mahkeme kararını verdi

Emanet dizisiyle yıldızı parlayan ve ardından Kirli Sepeti ve Leyla gibi dizilerde rol alan oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ile eski menajeri Öznur Kula arasındaki tazminat davası sonuçlandı.

Dava konusu olay, Ceyhan'ın, Emanet'te rol aldığı dönemde patlak verdi. İddiaya göre ünlü oyuncu, menajeri Öznur Kula ile arasındaki sözleşme devam ederken başka bir menajerlik şirketiyle anlaşma sağladı. Bu hamleyi usulsüz bulan Öznur Kula, avukatı aracılığıyla Halil İbrahim Ceyhan'a dava açtı. Kula, uğradığı zararı gerekçe göstererek 300 bin TL tazminat talep etti.

MAHKEME SALONUNDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada Öznur Kula, Halil İbrahim Ceyhan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan menajer Kula, oyuncunun kendisini mağdur ettiğini ve zarara uğrattığını belirtti.

Halil İbrahim Ceyhan ise suçlamaları kabul etmeyerek, eski menajeriyle karşılıklı konuşarak ve anlaşarak yollarını ayırdıklarını ifade etti.

TAZMİNAT TALEBİNE RET

Tarafların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, Öznur Kula'nın Halil İbrahim Ceyhan'dan talep ettiği manevi tazminat isteğini reddetti.