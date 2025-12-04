İngiltere'den Nusret'e kötü haber!

"Salt Bae" adıyla tanınan ve dünyanın dört bir yanında lüks restoran zincirleri bulunan Nusret Gökçe'nin avukatları, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir firmanın yaptığı "SALT" marka başvurularının, ünlü şefin silüeti ve logosuyla çakıştığını iddia ederek İngiliz mahkemelerine itirazda bulunmuştu.

2 yılın sonunda mahkeme, Nusret'in sunduğu, aralarında 60 sayfalık gazete küpürlerinin de bulunduğu tüm kanıtları "odaktan yoksun" bularak itirazı reddetti.

Kararda, "Makalelerde Salt Bae'nin bir ticari işaret olarak kullanımına rastlanmıyor; şahsın popülaritesine vurgu yapılıyor." denildi.

İTİRAZ REDDEDİLDİ 91 BİN TL ÖDEYECEK

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, mahkeme, Nusret Gökçe'nin itirazını reddederken, ayrıca 1.600 sterlinlik (Yaklaşık 91 bin TL) hukuk masrafını ödemesini kararlaştırdı.

Kararda ayrıca, ünlü bir ismin ya da kelimenin tanınırlığının, başkalarının o kelimeyi ticari olarak kullanmasını otomatikman engellemeyeceği vurgulandı.