Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, Şişli'de oturduğu dairenin kirası nedeniyle ev sahibiyle mahkemelik oldu.

Kenan Karğın, Feriköy Mahallesi’nde bulunan dairesini 2020 yılında Arzu Yanardağ'a kiraladı. O dönem aylık 4 bin 500 lira olan kira bedeli, en son Ağustos 2025 itibarıyla 19 bin 55 liraya yükseldi. Ancak ev sahibi, bu rakamın yetersiz olduğunu savundu.

İngiltere'den Nusret'e kötü haber!

SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, ev sahibi, dairenin kirasının bölgedeki diğer emsallerinin çok altında kaldığını belirterek fiyatın güncellenmesini talep etti. Ancak Arzu Yanardağ ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmayınca taraflar arasındaki anlaşmazlık yargıya taşındı. Karğın, avukatı aracılığıyla İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kira tespit davası açtı.

65 BİN TL TALEBİ

Ev sahibinin avukatı Halit Fatih Karğın, mahkemeye sunduğu dilekçede ünlü oyuncunun "kötü niyetli" davrandığını iddia etti. Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Kira bedelinin makul seviyede yükseltilmesi için tedbir kararı verilmesini istiyoruz. Ayrıca konutun aylık kira bedelinin net 65 bin lira olarak belirlenmesini talep ediyoruz."