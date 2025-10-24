Natalie Portman'ı Türkiye'ye bakın kim getirdi!

Oscar ödüllü dünyaca ünlü oyuncu Natalie Portman, son iki yıldır tatil rotasına Türkiye’yi de ekleyerek dikkatleri üzerine çekiyordu. Hollywood yıldızının Türkiye sevgisinin ardındaki neden ortaya çıktı.

Portman'ın Türkiye'ye gelmesinin nedeni ‘veli arkadaşlığı’ çıktı. Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, Natalie Portman’ın 8 yaşındaki kızı Amalia’nın Londra’daki en yakın sınıf arkadaşı bir Türk kızı.

Kızın annesi Deniz Hanım’la samimi bir dostluk kuran Portman, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da onların davetiyle Türkiye’ye geldi. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da Kız Kulesi’ni gezip Boğaz turu yapan Portman, bu kez de üç günlüğüne şehre geldi.

KAPALIÇARŞI'DAN HEDİYELER ALDI

Kapalıçarşı ve Ayasofya’yı ziyaret eden yıldız oyuncu, tanınmamak için gözlük takarak kamufle oldu. Gözlerden uzak bir şekilde alışveriş yapan Portman, Kapalıçarşı’dan arkadaşlarına hediye olarak çantalar ve takılar aldı.

Geceliği 2 bin Euro olan odada kızı ve oğluyla kalan Portman, İstanbul tatilinin ardından yine Deniz Hanım’ın davetlisi olarak Göcek’e geçip tekneyle deniz keyfi yaptı.